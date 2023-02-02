Для уборки снега в Минске задействовано порядка 2 тысяч человек

Новости Беларуси. Уборка снега в столице – одно из важных направлений работы коммунальных служб. Ежедневно в Минске для уборки улиц от снега и наледи готовы задействовать порядка 2 тысяч человек и 100 единиц техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В период перепадов температур большое внимание уделяют обработке тротуаров и дорог ото льда. Под особый контроль городские службы берут лестницы, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро. От снега и наледи круглосуточно очищают пешеходные зоны и дворы.

Анастасия Сулимская, главный специалист отдела Минского городского жилищного хозяйства:

В период выпадения обильных осадков в виде снега ежедневно производится осмотр жилых домов с целью выявления опасного скопления снега и наледи. И далее принимаются необходимые меры. Напоминаем всем автовладельцам о необходимости очистки территории в радиусе одного метра от своего транспортного средства.