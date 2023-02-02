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Для уборки снега в Минске задействовано порядка 2 тысяч человек

02 февраля 2023 13:52
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Новости Беларуси. Уборка снега в столице – одно из важных направлений работы коммунальных служб. Ежедневно в Минске для уборки улиц от снега и наледи готовы задействовать порядка 2 тысяч человек и 100 единиц техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для уборки снега в Минске задействовано порядка 2 тысяч человек-1

В период перепадов температур большое внимание уделяют обработке тротуаров и дорог ото льда. Под особый контроль городские службы берут лестницы, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро. От снега и наледи круглосуточно очищают пешеходные зоны и дворы.

Для уборки снега в Минске задействовано порядка 2 тысяч человек-4

Анастасия Сулимская, главный специалист отдела Минского городского жилищного хозяйства:
В период выпадения обильных осадков в виде снега ежедневно производится осмотр жилых домов с целью выявления опасного скопления снега и наледи. И далее принимаются необходимые меры. Напоминаем всем автовладельцам о необходимости очистки территории в радиусе одного метра от своего транспортного средства.

Для уборки снега в Минске задействовано порядка 2 тысяч человек-7

Кроме того, присоединиться к уборке дворовых территорий могут и сами минчане. Адреса пунктов выдачи инвентаря можно найти на сайте ЖКХ.

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# ЖКХ # общество # Анастасия Сулимская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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