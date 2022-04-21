«Думаю, будем с урожаем». В каких сферах белорусам точно не придётся оглядываться на Запад?

Новости Беларуси. Эксперты ООН заявляют об угрозе продовольственной безопасности в глобальном масштабе. Ключевую роль в этом сыграли европейские санкции в отношении Беларуси и России. Похоже, таким образом ЕС наказал сам себя. В странах Запада уже перебои с продуктами в магазинах, а цены растут как на дрожжах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси проблем с продовольствием нет и, как заявляют аграрии, не будет. Курс на импортозамещение, и стратегическая задача – обеспечить страну урожаем.

Ячмень посеян 22 марта. Как видите, уже вот какие уже всходы.

Яркая зелень на фоне холодной весны радует глаз аграриев. Обошлось без заморозков, а долгожданный дождь сейчас подарок для растений. Такой погодой даже отсутствие техники в полях не печалит. Ведь яровые в хозяйстве «Воронецкий» уже посеяли полностью. По картофелю осталось работы на день. Сев сахарной свеклы и кукурузы завершат в ближайшее время.

Александр Рыжевский, главный агроном сельхозпредприятия «Воронецкий»:

Как видим, сейчас влага есть, всходы есть. Я думаю, будем с урожаем. Планируем обеспечить госзаказ и себя полностью кормами и семенами.

И если посадочный материал зерновых здесь свой (удобрения белорусские), то семена сахарной свеклы еще до санкций покупали на Западе, теперь же планируют перейти на российские. А вот технику уже выбирают отечественную. Новый директор взял курс на обновление автопарка. Из новинок сезона – три трактора и прицеп. Но есть в хозяйстве и импортные железные кони. Вопрос с их ремонтом уже решен.

Сергей Бушуев, главный инженер сельхозпредприятия «Воронецкий»:

Что касаемо приобретаемых запчастей, с этими санкциями мы перешли на производителя Китай. Качество металла, я бы не сказал, что сильно уступает. И цена, соответственно, если импортное будет стоить большой рубль, то китайское будет стоить, наверное, в три раза дешевле. Я думаю, санкции только должны нас укрепить. Нашим местным производителям есть стимул, чтобы начать производить всю эту продукцию, которая необходима для сельского хозяйства.

А пока здесь подают собственный пример импортозамещения. Белковый корм для коров в виде жмыха и рапсовое масло выжимают сами. Продукты в цене, а потому и рентабельность колоссальная – свыше 250 %.

Галина Буро, корреспондент:

Рапсовая установка в хозяйстве новая, старую отправили на ремонт. После реставрации планируют задействовать в переработке обе установки, ведь это возможность увеличить заработок в два раза. На собственных кормах в 2022 году планируют повысить надои – в хозяйстве больше 7 000 буренок. И еще около 14 тысяч свиней. Мясо-молочное направление в приоритете. Потому в перспективе увеличение стада и строительство еще одного молочно-товарного комплекса. Чтобы уж точно даже не оглядываться на Запад.

Юрий Еремич, директор сельхозпредприятия «Воронецкий»:

Наша страна, наши все белорусы крепки. И я думаю, что мы и без западников, если они так не хотят с нами дружить, обойдемся. Этот год уже показывает сегодня: и должен быть урожай, и влаги хватает сегодня. Я, вообще-то, проблем не вижу, надо просто работать.