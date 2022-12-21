Городские власти призывают минчан помочь с уборкой снега

Новости Беларуси. В связи со сложными погодными условиями (колебаниями температуры и обильными осадками) в Минске усилилась работа по устранению наледей и снежных шапок с кровель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За чистотой следят практически 2 000 сотрудников коммунальных служб. Круглосуточно на дорогах задействовано около 1 000 единиц специальной техники. Особое внимание – подходам к подъездам и пешеходным дорожкам. Их постоянно обрабатывают реагентами.

Справиться с последствиями непогоды и помочь коммунальщикам призывают также минчан. Они могут подключиться к уборке придомовых территорий и тротуаров. Необходимый инвентарь готовы предоставить эксплуатирующие организации по месту жительства.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Только объединив наши совместные усилия, мы можем навести порядок и справиться с последствиями непогоды, а также обезопасить себя, наших соседей и минимизировать случаи гололедных травм. На расчистке и обработке пешеходных связей, остановок общественного транспорта, тротуаров, лестничных маршей задействовано свыше 810 уборщиков территорий. На обработку покрытий противогололедными материалами было израсходовано 30 тысяч тонн соли и 20 тысяч песчано-соляной смеси.