Иван Кубраков вручил подарки учащимся Лицея МВД

Новости Беларуси. В Лицее МВД устроили праздник в рамках благотворительной акции «Наши дети». В эти дни руководители ведомств, организаций и предприятий посещают больницы, социальные учреждения и опекунские семьи, поздравляя детей с наступающими новогодними праздниками. Без внимания и подарка не останется ни один ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо строевой на плацу – праздник с самого утра. Для учащихся Лицея МВД в рамках благотворительной акции «Наши дети» 21 декабря организовали сказочное представление. Вместе с гостями герои сказки зажгли огни на новогодней елке.

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От министра внутренних дел – подарки и самые теплые пожелания в адрес будущих правоохранителей. В лицее обучаются почти 250 курсантов. Среди них и Роман Когодовский, спасший на пожаре своего младшего брата.

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Курсанты лицея подготовили для гостей праздничный концерт. На сцене – ансамбль барабанщиков, вальсирующие лицеисты и вокальные таланты. В свою очередь министр МВД вручил учащимся подарочные сертификаты. Марафон добра от правоохранителей продолжится. В планах в ближайшее время посетить Руденскую и Радошковичскую школы-интернаты.

Без подарков сегодня не остались и воспитанники Вилейской школы-интерната. Волшебниками для них стали работники Министерства культуры. Ребята с гостями поделились своими пожеланиями Деду Морозу.

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В Вилейской школе-интернате воспитываются ребята с нарушениями речи и слуха со всей Минской области. Учащиеся встретили гостей новогодним представлением. Вместе со сказочными персонажами ребята танцевали, отгадывали загадки и водили хороводы. Конечно, не обошелся праздник без подарков и теплых пожеланий.

После сказочного представления гости сменили деловые костюмы на спортивную форму. Финалом праздника стал товарищеский матч по волейболу. За победу боролись команды Министерства культуры и работников школы-интерната.

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» проходит в Беларуси ежегодно уже более 25 лет. В этом году марафон добра продолжится вплоть до 15 января.