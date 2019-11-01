Заглохла машина зимой? Как согреться в лесу. Совет бывалого водителя
Жизнь современного человека без автомобиля представить невозможно. Изначально четырёхколёсный помощник был большой роскошью, подчёркивал принадлежность к элите общества. Постепенно машины пошли в народ и стали привычным средством передвижения. В Беларуси в личном пользовании граждан находится больше трёх миллионов машин. В два раза эта цифра выросла за последние полтора десятилетия. И по обеспеченности авто лидирует Минская область – здесь на одну тысячу человек приходится почти 350 авто. Для сравнения – в Украине лишь 215. Но за цифрами сухой статистики – множество интересных историй и судеб. Об одной из них рассказали в программе «Центральный регион».
Анатолий Саевский. Получил водительские права почти 40 лет назад. Он расскажет нам, каково это – провести за рулём практически всю жизнь и почему он не жалеет об этом. Почему люди выбирают ту или иную профессию? В случае с Анатолием всё решила жажда впечатлений.
Анатолий Саевский, водитель с 40-летним стажем:
Может быть, это заложено природой что ли – тяга к странствиям, путешествиям. Я же не только езжу на машине. В молодости увлекался туризмом. У меня география достаточно большая, где я был.
Это и Кавказ, почти Кольский, за Урал заезжал, на Байкале был, на монгольскую границу попадал. Меня привлекают меняющиеся пейзажи. И каждый регион, хоть Беларусь и маленькая, по-своему красив. Больше всего мне нравится север Беларуси, где леса, реки, озёра.
За долгие годы машина для него стала настоящим другом.
Анатолий Саевский:
Когда машина досмотрена, когда она твоя уже несколько лет, все её «болячки» уже известны, и им просто больше немного уделяется времени и внимания. А современные технологии не предполагают, чтобы сам водитель лез куда-то. Автомобиль нынешнего поколения очень сильно загружен электроникой. То есть их тремя проводочками не заведёшь, как это было раньше. У меня были «Жигули» – один из самых простых легковых автомобилей. Советские машины, на которых я практически всю жизнь работал, они все достаточно простые.
В Беларуси дороги или хорошие или очень хорошие. Как говорят, свинья везде грязь найдёт. То есть если уйти немного в сторону от большой дороги, она не будет такая же быстрая, особенно в периоды межсезонья или зимой, когда все недостатки вылезают, все и сразу. Основные дороги хорошие.
Анатолий поделится секретом профессионального водительского мастерства.
Анатолий Саевский:
Как у лётчика: всё зависит от часов, проведенных в дороге. Самые лучшие учителя – это длинная дорога, когда случившаяся неисправность заставляет включить мозги – как выкрутиться из создавшейся ситуации. Были моменты: у меня просто перемерзла солярка, и я заглох в Витебской области. Но поскольку я уже какое-то количество лет отъездил, я уже знал, как вывернуться из положения.
У меня был топорик, пилка. Походив по лесу, я выбрал сухостой, завалил и сделал себе большой костёр – так называемую, нодью. Это когда длинные двухметровые брёвнышки лежат одно на другом и дают тепло не точечно, а во всю длину своего горения. То есть я лежал на снегу, на лапках еловых и просто крутился. С одной стороны меня щипал мороз, а с другой – я покрывался потом от костра. Так что, вот как шашлычок, крутился туда-сюда.