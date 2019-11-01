Заглохла машина зимой? Как согреться в лесу. Совет бывалого водителя

Жизнь современного человека без автомобиля представить невозможно. Изначально четырёхколёсный помощник был большой роскошью, подчёркивал принадлежность к элите общества. Постепенно машины пошли в народ и стали привычным средством передвижения. В Беларуси в личном пользовании граждан находится больше трёх миллионов машин. В два раза эта цифра выросла за последние полтора десятилетия. И по обеспеченности авто лидирует Минская область – здесь на одну тысячу человек приходится почти 350 авто. Для сравнения – в Украине лишь 215. Но за цифрами сухой статистики – множество интересных историй и судеб. Об одной из них рассказали в программе «Центральный регион». Анатолий Саевский. Получил водительские права почти 40 лет назад. Он расскажет нам, каково это – провести за рулём практически всю жизнь и почему он не жалеет об этом. Почему люди выбирают ту или иную профессию? В случае с Анатолием всё решила жажда впечатлений.

Анатолий Саевский, водитель с 40-летним стажем:

Может быть, это заложено природой что ли – тяга к странствиям, путешествиям. Я же не только езжу на машине. В молодости увлекался туризмом. У меня география достаточно большая, где я был. Это и Кавказ, почти Кольский, за Урал заезжал, на Байкале был, на монгольскую границу попадал. Меня привлекают меняющиеся пейзажи. И каждый регион, хоть Беларусь и маленькая, по-своему красив. Больше всего мне нравится север Беларуси, где леса, реки, озёра.

За долгие годы машина для него стала настоящим другом. Анатолий Саевский:

Когда машина досмотрена, когда она твоя уже несколько лет, все её «болячки» уже известны, и им просто больше немного уделяется времени и внимания. А современные технологии не предполагают, чтобы сам водитель лез куда-то. Автомобиль нынешнего поколения очень сильно загружен электроникой. То есть их тремя проводочками не заведёшь, как это было раньше. У меня были «Жигули» – один из самых простых легковых автомобилей. Советские машины, на которых я практически всю жизнь работал, они все достаточно простые.

В Беларуси дороги или хорошие или очень хорошие. Как говорят, свинья везде грязь найдёт. То есть если уйти немного в сторону от большой дороги, она не будет такая же быстрая, особенно в периоды межсезонья или зимой, когда все недостатки вылезают, все и сразу. Основные дороги хорошие.