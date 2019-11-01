«Это настоящий композитор, это настоящий человек». В Минске простились с Олегом Молчаном

Он был первым музыкальным руководителем «Песняров». С этим коллективом композитор проработал 9 лет. Вершиной творчества Олега Молчана по праву считается его песня на стихи Янки Купалы «Малітва», которая вот уже 25 лет является духовным гимном Беларуси.

Владимир Провалинский, заслуженный артист Беларуси: Большая утрата в нашем государстве, потому что очень талантливый человек, очень скромный, работоспособный очень. У него много произведений. Это настоящий композитор, это настоящий человек. Потеря большая, очень жаль, что уходят такие молодые люди, которые действительно много делают для страны, стараются. Светлая память ему.

Елена Атрашкевич, председатель Союза композиторов Беларуси:

Он был очень щедрым человеком – щедрым во все смыслах: и душевно, и финансово. Он не привык, чтобы ему помогали. Так сложилось, что к нему пришла беда и ему стали помогать. А так всю жизнь Олег Владимирович помогал всем, кто был рядом. Он был щедр не только на мелодии, не только на гармонический дар, но и был щедр на человеческие отношения и человеческую дружбу.

Три последних года Олег Молчан боролся с раком. Все нынешнее лето он был на лечении в стационаре онкологии им. Александрова, а с 16 октября – в одной из клиник Швейцарии. Умер Олег Молчан 26 октября в Женеве.