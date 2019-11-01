Парламентские выборы. Кому рекомендуют прийти на избирательные участки заранее накануне выборов?

Новости Беларуси. 1 ноября участковые комиссии приступили к дежурству. Сюда может прийти каждый избиратель, который хочет проверить, включен ли он в список голосующих и правильно ли указаны данные о нем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это необходимо, чтобы в день выборов все возможные ошибки были исключены. Эта особенно важно для людей, которые недавно сменили место жительства или находятся по каким-то причинам вдали от родного города.

Алина Редько, председатель комиссии 4-го Заславского избирательного участка № 26:

Готовы пригласительные, уже часть разносится, продолжаем эту работу. Наш участок всегда работает слаженно, списки всегда уточненные, каждый избиратель в день выборов или на досрочном голосовании всегда себя находит. Это люди, которые только приехали, купили или построили жилье здесь, поэтому приходят и проверяют. Жители, которые постоянно живут у нас в городе, они уверены, что они в наших списках есть.

Наш участок полностью готов к работе как досрочно, так и в день выборов. Ждем избирателей нашего участка. Приходите, пожалуйста, голосуйте за своих кандидатов.

Тем временем, избирательная кампания все ближе к развязке. На данный момент на места в Палате представителей седьмого созыва Беларуси претендует 531 кандидат. Напомним, основной день выборов – 17 ноября.