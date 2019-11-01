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Ребусы, лабиринты, графические диктанты. Как в детском саду Лиды реализуют проект ПВТ «Информатика без розетки»

01 ноября 2019 12:19
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Новости Беларуси. Инвестиции в профессию будущего сделали в Лиде. Один из детских садов города стал площадкой для уникального образовательного проекта Парка высоких технологий «Информатика без розетки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребусы, лабиринты, графические диктанты. Как в детском саду Лиды реализуют проект ПВТ «Информатика без розетки»-1

Ребусы, лабиринты, графические диктанты. Как в детском саду Лиды реализуют проект ПВТ «Информатика без розетки»-3

Дошкольников обучат основам алгоритмического мышления, причем без использования компьютеров. Ребусы, лабиринты, графические диктанты – все эти навыки в информатике используются при создании программ, написании алгоритмов и кодов.

Ребусы, лабиринты, графические диктанты. Как в детском саду Лиды реализуют проект ПВТ «Информатика без розетки»-6

Полина Ракчеева, воспитанница яслей-сада № 40 Лиды:
Играем в игры, разгадываем ребусы, отгадываем необычные загадки. Мне интересно, как мы занимаемся.

Ребусы, лабиринты, графические диктанты. Как в детском саду Лиды реализуют проект ПВТ «Информатика без розетки»-9

Всеволод Янчевский, директор администрации Парка высоких технологий:
У нас по республике несколько опорных городов и пилотных проектов, и Лида – один из тех городов, где мы хотим очень широко развернуть это, сегодня – в детском саду, школе. Более того, я думаю, что здесь начнут появляться резиденты Парка высоких технологий. Думаю, мы развернем здесь ряд программ по цифровизации.

В проекте участвуют почти полсотни дошколят. Их обучают педагоги, которые прошли обучение в том числе за рубежом. Их задача – не только воспитать будущих программистов. Ведь IT-сфера объединяет самые разные профессии: от видеоинженеров до историков и медиков.

Ребусы, лабиринты, графические диктанты. Как в детском саду Лиды реализуют проект ПВТ «Информатика без розетки»-12

Ребусы, лабиринты, графические диктанты. Как в детском саду Лиды реализуют проект ПВТ «Информатика без розетки»-14

Ребусы, лабиринты, графические диктанты. Как в детском саду Лиды реализуют проект ПВТ «Информатика без розетки»-16

Ребусы, лабиринты, графические диктанты. Как в детском саду Лиды реализуют проект ПВТ «Информатика без розетки»-18

# Парк высоких технологий в Минске # общество # Всеволод Янчевский # Фотофакт

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