Ребусы, лабиринты, графические диктанты. Как в детском саду Лиды реализуют проект ПВТ «Информатика без розетки»

Новости Беларуси. Инвестиции в профессию будущего сделали в Лиде. Один из детских садов города стал площадкой для уникального образовательного проекта Парка высоких технологий «Информатика без розетки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дошкольников обучат основам алгоритмического мышления, причем без использования компьютеров. Ребусы, лабиринты, графические диктанты – все эти навыки в информатике используются при создании программ, написании алгоритмов и кодов.

Всеволод Янчевский, директор администрации Парка высоких технологий:

У нас по республике несколько опорных городов и пилотных проектов, и Лида – один из тех городов, где мы хотим очень широко развернуть это, сегодня – в детском саду, школе. Более того, я думаю, что здесь начнут появляться резиденты Парка высоких технологий. Думаю, мы развернем здесь ряд программ по цифровизации.

В проекте участвуют почти полсотни дошколят. Их обучают педагоги, которые прошли обучение в том числе за рубежом. Их задача – не только воспитать будущих программистов. Ведь IT-сфера объединяет самые разные профессии: от видеоинженеров до историков и медиков.