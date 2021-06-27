Институту почвоведения и агрохимии НАН исполнилось 90 лет. Интервью с директором научного центра

Новости Беларуси. В 2021 году 90 лет празднуют в Институте почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ровно столько лет назад началась эпоха сохранения и повышения плодородия, а также эффективного использования минеральных удобрений. Здесь появился первый и единственный в СССР банк данных агрохимических свойств почв на ЭВМ. На протяжении уже 40 лет спутником нашего сельского хозяйства остаются цифровые технологии. С момента основания государства плодородие почвы отнесли к важнейшим приоритетам развития. Подробнее в эксклюзивном интервью с директором Института почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Беларуси Виталием Лапой. «Это единственная в Беларуси лаборатория, которая в этом плане имеет международную аккредитацию» Оксана Семашко, корреспондент:

Многие ваши разработки внедрены в жизнь. В чем секрет успеха?

Виталий Лапа, директор Института почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Беларуси:

Сегодня в нашем коллективе работают 117 человек, из них около 70 научных сотрудников, из которых пять докторов наук, из них два академика наук Беларуси, четыре имеют звание профессора. 24 кандидата наук, 16 из которых имеют дипломы доцентов. Это высокий научный потенциал. Создана почвенно-агрохимическая лаборатория, она аккредитована по международной системе качества ISO 17025 на 102 вида анализов. Это единственная в Беларуси лаборатория, которая в этом плане имеет международную аккредитацию. Лаборатория полностью обеспечивает необходимые исследования для выполнения научных программ нашего института, делает часть работ по заявкам организаций или отдельных лиц. Именно почвенные исследования позволили обосновать стратегию и практику применения минеральных удобрений. Эта работа связана с деятельностью нашего в то время директора института, академика ВАСХНИЛ Тамары Никандровны Кулаковской. Ее вторая крупная работа, которая ознаменовала определенный этап в развитии агрохимии, сельского хозяйства, – это известное всем программирование урожаев. Это теоретическая основа, которая позволила перейти на интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Новое направление института – комплексные минеральные удобрения

Оксана Семашко:

Чем занимается ваш институт сегодня? Виталий Лапа:

Наши работы по комплексным минеральным удобрениям – это новое направление института. Оно соответствует мировым агрохимическим тенденциям как в науке, так и в практике ведущих зарубежных стран. Их называют специализированные «умные» удобрения. Разработан полный ассортимент комплексных минеральных удобрений для всех сельскохозяйственных культур Беларуси – 84 формы. Второе направление тоже разработано в нашем институте – это жидкие хелатные микроудобрения. Усвояемость микроэлементов из этих удобрений значительно выше. Они технологичны, выпускаются в виде чистых растворов. По лицензионным договорам с нашим институтом они выпускаются в промышленном объеме на четырех химических предприятиях Беларуси и, в принципе, обеспечивают полную потребность сельского хозяйства. МикроСтим – это удобрения цинковые, медные, марганцевые, борные. Они включают в себя биологический стимулятор роста «Гидрогумат». Удобрения группы МикроСил включают наряду с названными мной микроэлементами и биологический препарат «Экосил», который повышает эффективность действия этих микроудобрений. Ведь что такое тому же фермеру или дачнику вносить отдельно азотные, фосфорные, калийные удобрения? Можно купить одно удобрение и внести его сразу в нужном соотношении, количестве для любой культуры. Каким будет урожай, если отказаться от удобрений?

Оксана Семашко:

А что будет, если отказаться от удобрений вообще? Какая будет урожайность? Виталий Лапа:

Очень просто. Если не вносить удобрения, то мы получим урожайность только за счет того, что может обеспечить почва. Сегодня почва Беларуси оценивается по кадастровому баллу в 32. При цене балла 60 кормовых единиц или условно 60 килограммов зерна – это 19,2 центнера зерна без удобрений. Сельское хозяйство Беларуси сегодня получает стабильно 35 центнеров, 36 в отдельные годы, то есть вдвое больше. «Нужно стремиться, чтобы в Беларуси было всепогодное земледелие»

Оксана Семашко:

Каждый сезон как экзамен для аграриев. Сейчас экстремальная жара. Как это скажется на нашей урожайности? Или в нашей стране уже научились высаживать засухоустойчивые культуры? Виталий Лапа:

Нужно стремиться, чтобы в Беларуси было всепогодное земледелие. Нам нужны технологии, которые максимально бы защищали выращиваемые культуры от негативных погодных условий. Самый главный фактор – это состояние плодородия почвы. Чем более высокий уровень плодородия, тем более почва способна противостоять негативным погодным условиям. «Это не только увлечение – потребность заниматься наукой, почвой, землей»