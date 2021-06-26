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«Пришли всей семьёй. Все участвуем». Чем запомнились трёхдневные «Вытокі» в Мозыре?

26 июня 2021 19:24
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Новости Беларуси. В столице Припятского Полесья заключительный день фестиваля «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На центральной площади Мозыря прошел грандиозный гала-концерт, который стал ярким финальным аккордом культурно-спортивного феста.

Чем запомнятся «Вытокі» в Мозыре, знает Александр Добриян.

«Пришли всей семьёй. Все участвуем». Чем запомнились трёхдневные «Вытокі» в Мозыре?-1

Спорт, культура и национальные традиции. Уникальное сочетание под брендом «Вытокі» летом 2021 года дарит белорусам незабываемые впечатления.

«Пришли всей семьёй. Все участвуем». Чем запомнились трёхдневные «Вытокі» в Мозыре?-4

Александр Добриян, корреспондент:
Главный, заключительный день фестиваля собрал на центральной площадке «Вытокаў» свыше 3 000 человек. Причем уследить за всем, что происходит здесь, практически нереально. 15 площадок – 15 видов спорта, на каждой продолжаются соревнования в режиме нон-стоп. Активный и здоровый отдых. Лучший, по признанию многих, семейный уик-энд лета.

«Пришли всей семьёй. Все участвуем». Чем запомнились трёхдневные «Вытокі» в Мозыре?-7

Успехи ребенка – лучшая награда родителей. Именно за этим «золотом» в Мозырь приехали жители из разных уголков юго-восточного региона.

«Мы ждали этот праздник». Зачем семьи приходят на «Вытокі»?

«Пришли всей семьёй. Все участвуем». Чем запомнились трёхдневные «Вытокі» в Мозыре?-10

В вашей семье какое отношение к спорту?
– Положительное. Мы каждое утро тренируемся. Пришли всей семьей. Все участвуем. Ну, детишки.

«Пришли всей семьёй. Все участвуем». Чем запомнились трёхдневные «Вытокі» в Мозыре?-13

Со своей основной задачей – объединить вокруг себя людей разных интересов и возрастов – фестиваль однозначно справился. Актуальный формат получает только положительные отзывы.

«Пришли всей семьёй. Все участвуем». Чем запомнились трёхдневные «Вытокі» в Мозыре?-16

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мозырь – четвертый регион, который принимает фестиваль. И сегодня можно сказать с уверенностью, что эта идея себя оправдывает. На празднике отчетливо чувствуется атмосфера единения. Когда сюда приходят семьями, когда родители радуются достижениям спортивным детей. Дети выступают на разных площадках, да и родители тоже пробуют разные виды спорта и тренируются. Я хочу сказать, что это очень хорошее начало, чтобы в семьях культивировался спорт и здоровый образ жизни.

«Пришли всей семьёй. Все участвуем». Чем запомнились трёхдневные «Вытокі» в Мозыре?-19

Этим вечером яркая точка фестиваля в Мозыре – грандиозный концерт с участием звезд белорусской эстрады, который завершится праздничным салютом. Финальный этап фестиваля состоится в Минске в конце августа.

# Фестиваль # общество # Александр Добриян # Михаил Орда # Фотофакт

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