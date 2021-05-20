Очень понравилось, что не было закрытых тем. Что говорят студенты ПГУ о встрече с Натальей Кочановой?
Новости Беларуси. Наталья Кочанова встретилась со студентами Полоцкого государственного университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова о встрече со студентами ПГУ: «Они уже живут теми предложениями и инновациями, которые нужно предусмотреть»
Беседа прошла в зале заседаний. Место обосновано большим количеством желающих познакомиться поближе с работой Совета Республики. Диалог получился откровенным и неформальным и длился более двух часов. Коснулись самых разных вопросов: распределения молодых специалистов, дистанционного обучения, образования в целом, законодательства. Закрытых тем не было.
Учащиеся впервые побывали в Совете Республики. Специально для них перед началом диалога провели экскурсию по одной из достопримечательностей – музею.
Артем Соколов, студент Полоцкого государственного университета:
Для меня, как и для всех представителей студенческой молодежи нашего университета, посещение Совета Республики является очень интересным и занимательным мероприятием. Мы познакомились с интереснейшими традициями нашего Совета, прошли экскурсию, что оставило неизгладимый след в нашем впечатлении. Также диалог, который состоялся между нашими активистами и председателем Совета Республики, стал для нас открытием чего-то нового, каких-то новых знаний, которые мы сможем донести до наших сокурсников.
Карина Хаменок, студентка Полоцкого государственного университета:
Лично мне очень понравилось, что на данном мероприятии отсутствовали закрытые темы, и студенческий состав мог высказать свое мнение. Было очень интересно увидеть на табло в зале заседаний фамилию нашего ректора университета. Поднимается такая гордость за университет непосредственно.