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Очень понравилось, что не было закрытых тем. Что говорят студенты ПГУ о встрече с Натальей Кочановой?

20 мая 2021 16:47
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Новости Беларуси. Наталья Кочанова встретилась со студентами Полоцкого государственного университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова о встрече со студентами ПГУ: «Они уже живут теми предложениями и инновациями, которые нужно предусмотреть»

Очень понравилось, что не было закрытых тем. Что говорят студенты ПГУ о встрече с Натальей Кочановой?-1

Беседа прошла в зале заседаний. Место обосновано большим количеством желающих познакомиться поближе с работой Совета Республики. Диалог получился откровенным и неформальным и длился более двух часов. Коснулись самых разных вопросов: распределения молодых специалистов, дистанционного обучения, образования в целом, законодательства. Закрытых тем не было.

Учащиеся впервые побывали в Совете Республики. Специально для них перед началом диалога провели экскурсию по одной из достопримечательностей – музею.

Очень понравилось, что не было закрытых тем. Что говорят студенты ПГУ о встрече с Натальей Кочановой?-4

Артем Соколов, студент Полоцкого государственного университета:
Для меня, как и для всех представителей студенческой молодежи нашего университета, посещение Совета Республики является очень интересным и занимательным мероприятием. Мы познакомились с интереснейшими традициями нашего Совета, прошли экскурсию, что оставило неизгладимый след в нашем впечатлении. Также диалог, который состоялся между нашими активистами и председателем Совета Республики, стал для нас открытием чего-то нового, каких-то новых знаний, которые мы сможем донести до наших сокурсников.

Очень понравилось, что не было закрытых тем. Что говорят студенты ПГУ о встрече с Натальей Кочановой?-7

Карина Хаменок, студентка Полоцкого государственного университета:
Лично мне очень понравилось, что на данном мероприятии отсутствовали закрытые темы, и студенческий состав мог высказать свое мнение. Было очень интересно увидеть на табло в зале заседаний фамилию нашего ректора университета. Поднимается такая гордость за университет непосредственно.

# Государственная социальная политика # общество # Наталья Кочанова # Артем Соколов # Карина Хаменок # Фотофакт

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