Очень понравилось, что не было закрытых тем. Что говорят студенты ПГУ о встрече с Натальей Кочановой?

Новости Беларуси. Наталья Кочанова встретилась со студентами Полоцкого государственного университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беседа прошла в зале заседаний. Место обосновано большим количеством желающих познакомиться поближе с работой Совета Республики. Диалог получился откровенным и неформальным и длился более двух часов. Коснулись самых разных вопросов: распределения молодых специалистов, дистанционного обучения, образования в целом, законодательства. Закрытых тем не было.

Учащиеся впервые побывали в Совете Республики. Специально для них перед началом диалога провели экскурсию по одной из достопримечательностей – музею.