«Чем раньше произошло обращение, тем больше шансов». Волонтёры рассказали, как ищут пропавших в лесу

Новости Беларуси. Что делать, если пропал человек? Заявление в милицию, крик о помощи в соцсетях, но, пожалуй, все уже знают, что кроме этого нужно обратиться в поисково-спасательный отряд «Ангел». За почти 10 лет его добровольцы помогли сотням белорусов. Как им удается мобилизовать на поиски пропавших людей со всей страны, какое оборудование они используют и какую подготовку проходят? Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в Узденский район на республиканские учения «Ангелов». Увидим, как тренируются волонтеры и поговорим о непростой жизни отряда вместе с его создателем Сергеем Ковганом.

В арсенале поисковиков профессиональная техника – от квадроциклов и высокопроходимых гусеничных вездеходов до беспилотников и водолазного снаряжения. С помощью нового мощного дрона, который способен поднимать на себе тепловизор, удалось разыскать уже пять человек.

Яна Шипко, корреспондент:

Очень сильно облегчают и ускоряют поиски сейчас беспилотники. Например, если дрон облетел открытые участки, поля или болота, их уже не нужно прочесывать пешком. Даже и в такой местности дроны с тепловизорами незаменимые помощники.

Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Сначала обнаружить автомобиль пропавшего человека, если грибник приехал, припарковал машину, и мы не знаем точку его входа в лес, понятно, что сначала обнаружить бы автомобиль, а уже потом, отталкиваясь от автомобиля, двигаться в различные направления, где он мог бы заблудиться, тем самым сократить время поиска и повысить его результативность. В этом случае используется беспилотник. В курсе проговаривается, какие есть способы работы с беспилотным летательным аппаратом. Это работа по линейным ориентирам, по квадратам, на открытых участках местности, где люди могут быть травмированными, обессиленными, не имеющие возможности откликнуться, но еще живые. Или неживые, чтобы их можно было обнаружить с воздуха и закончить поиски.

Также беспилотная авиация используется с целью ночного поиска, некоторые аппараты оснащены тепловизионными камерами, которые позволяют на большом расстоянии в достаточно короткие сроки закрывать огромные участки местности для обнаружения живого человека. Мы видим температуру человеческого тела в тепловом спектре и значительно быстрее находим его, спасаем, сокращаем время поисков, количество задействованных людей, а людей никогда не бывает много.

Сергей Ковган:

Чем раньше произошло обращение о том, что человек попал в беду, заблудился в лесу, тем больше шансов найти его живым. Если обращение приходит позже, то идут последствия, которые усугубляются. Это и погодные условия, особенно осенью, когда занимаются сбором последних грибов и начинаются ягоды, когда днем температура может быть +15 °C…+20 °C, а ночью доходит до минусовых. Люди, которые шли в лес, не рассчитывали оставаться там на ночь, одеты достаточно легко. Это часто становится причиной трагедии, люди погибают от переохлаждения, поэтому очень важно обращаться в максимально короткие сроки и владеть информацией, которая максимально может помочь выбрать правильный алгоритм поиска.

В 2020 году «Ангел» помог найти 84 человека. За все годы существования инициативы это сотни спасенных людей. В команде «Ангела» не только поисковики. Это кинологи, операторы беспилотников, водолазы, инструкторы, администраторы. За считанные минуты, благодаря их слаженности и отзывчивости, они способны мобилизовать на поиски волонтеров в любой точке страны.

Сергей Ковган:

Как мы пишем во всех наших постах, все наши волонтеры и волонтеры других стран, одно пожелание – это не то, чтобы не пропадали люди. Мы понимаем, что при любых обстоятельствах они будут пропадать, мы работаем, чтобы максимально это предотвратить. Но самая главная мотивация всех людей, которые приходят помогать, – это, без сомнения, «найден, жив». Люди настолько привыкли и радостно относятся к тому, когда видят красную надпись «найден, жив», что ради этого все тяготы превращаются в приключение, в жизнь. Для многих это становится жизнью, по крайней мере, на каком-то этапе. Это работа в коллективе, друзья, создаются семьи, когда люди знакомятся, общаются в отряде, рождаются дети. Это образ жизни – кого-то найти, помочь и спасти человека. Наверное, нет ничего ценнее и светлее, чем человеческая жизнь. Если ты можешь ее спасти, повлиять на это, то это дорогого стоит. Подведя итог, можно сказать, что мелочей в деятельности ПСО нет. Каждое из направлений по-своему важно.

У ключевых сотрудников «Ангела» поиски пропавших – это образ жизни. Совмещать с другой работой просто невозможно. Средствами на зарплату, содержание офиса, бензин, закупку дорогостоящего современного оборудования, без которого поиски не были бы такими эффективными, помогают спонсоры, пожертвования на благотворительных платформах. Информация о том, как помочь отряду, есть в соцсетях. Самый простой способ – перевести всего 2 рубля одним кликом через телефонного оператора, но даже просто подписавшись на паблики отряда, вы уже поможете, ведь порой за заветной надписью «найден» на ориентировках стоит лишь та самая сила шести рукопожатий в интернете, когда нужно просто поделиться информацией.