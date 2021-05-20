«Только Арабские Эмираты впереди нас». Многодетная мама о государственной поддержке белорусских семей

Новости Беларуси. С какими проблемами сталкиваются современные семьи и что влияет на их развитие и процветание? На эти и другие вопросы в студии «Большого города» ответила делегат VI Всебелорусского народного собрания, председатель общественного объединения Центр поддержки семьи и материнства «Матуля», член Белорусского союза женщин, многодетная мама и матушка Вероника Сердюк. Юлия Алексеюк, ведущая:

Как на государственном уровне выстраивать поддержку молодым семьям?

Вероника Сердюк, руководитель Центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:

У нас выстроена полная поддержка многодетных семей. Многодетная семья может рассчитывать и на жилье, и на то, что их детей бесплатно покормят в школе, и на 50 % оплаты кружков. Я сама многодетная мама, у меня пять детей, я полностью использую возможности, данные мне государством, очень благодарна за это. Что наше государство еще должно создать? Учитывая мировой опыт, только Арабские Эмираты впереди нас, нефтяные республики могут больше вложить в семьи, рождение детей. Юлия Алексеюк:

Как у делегата VI Всебелорусского народного собрания, какие у вас были идеи?

Вероника Сердюк:

У нас были такие предложения: приоритет национальных демографических запросов над международными, потому что многие международные организации направлены на то, чтобы гасить воспроизводство населения. Наше государство, наоборот, в демографической яме, нам нужно рожать. По запросу главы государства, у нас должно быть 15 миллионов, это правильно, чтобы удержать эту землю, чтобы ее обрабатывать, удержаться в своих границах. Над этим надо работать и очень хорошо отслеживать все зарубежные и свои программы. На что они направлены? Чтобы увеличить количество рождений или снизить? Многие программы, которые действуют у нас, не выдерживают этого вопроса.