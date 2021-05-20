«Кроме меня и друга никто не отозвался». История создания поисково-спасательного отряда «Ангел»

Новости Беларуси. История «Ангела» начинается с поступка Сергея, который перевернул его представление о поиске пропавших. В 2012 году он сам откликнулся на призыв помочь найти заблудившегося в лесу пожилого мужчину, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Получилось так, что я приехал на место поисков, представлял, что там будет большое количество людей, но кроме меня и друга, которого я взял с собой, никто не отозвался. Я шел, смотрел по сторонам, мне было очевидно непонятно, в чем проблема найти человека. Казалось бы, вот лес, чтобы его спасти. Спрашивал, как часто были такие случаи, как находят живых, неживых, какие шансы у этого дедушки относительно ситуации, когда он пропал.

От ответов мне становилось немножко страшно, потому что я спрашивал, а привлекаются ли люди в таких случаях, как вообще это происходит. Объяснили, что в сезон практически каждый день у них такие обращения, они «живут» в лесу, поиски проходят очень тяжело. Поскольку этих обращений может быть несколько, то приходится разделять силу. Мне было искренне непонятно, что же не так, чего не хватает в этой ситуации, чтобы с большей вероятностью среагировать и помочь.

Пропавшего так и не нашли, а участие в поисках помогло оценить масштаб проблемы. Группа в соцсетях, куда поначалу добавились друзья Сергея, дала начало масштабному движению добровольцев по всей стране.

Сергей Ковган:

Вернувшись домой, мне это не давало покоя. Через несколько дней позвонил милиционер и сообщил, что дедушку нашли, он погиб. Мне было интересно, как далеко мы до него не дошли, что послужило тому, что его вовремя не нашли. Я подумал: почему бы не создать? Мне очень захотелось, тогда социальные сети зарождались, создать группу единомышленников, которые могли бы в подобной ситуации помочь, чтобы я был не один, а мы были уже готовы и среагировали на такой призыв о помощи. Изначально я предполагал, что это будет именно помощь в поиске заблудившихся людей в лесу, но так сложилось, что первое обращение было связано не с лесным поиском – в Минске пропала девушка.

Буквально через два дня, как я создал группу, в ней не было людей, кроме моих знакомых. Мне надо было как-то реагировать. Первый раз меня попросили о помощи уже в составе группы, но я совершенно не знал, что необходимо делать. Мы напечатали даже не ориентировку, как ее часто видят люди, что это рамка, фотография, глубокие обстоятельства, акценты на приметах человека, телефоны. Это был первый опыт, когда мы написали обращение и просто разместили фотографию. И эта фотография, когда в группе находилось 200-300 человек, с текстом обращения набрала больше шести тысяч репостов. На протяжении уже почти девяти лет можно уверенно сказать, что группа набрала огромное количество подписчиков.