Александр Лукашенко: «Чтобы Украина даже не шевельнулась. Это им надо. Всё остальное, заявления эти – это просто болтовня»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кроме этого конфликта еще и какие-то подковерные баталии и войны, подстегиваемые определенными силами, и вы их хорошо знаете. Они все сейчас вопят о прекращении войны в Украине. Это публично. Но тут я смотрю, Латыпов, другие бывшие люди, которые занимались иностранными делами, они это хорошо улавливают. Не нужен им там мир никакой. Им надо там война. И чем дольше, тем лучше. Чтобы утопить Россию в этой войне, а заодно и нас. И чтобы Украина даже не шевельнулась. Это им надо. Все остальное, заявления эти – это просто болтовня, это звон для тех, кто этого не понимает. Мы-то это прекрасно понимаем и не собираемся не просто подставляться под их хотелки или желания. Мы просто понимаем, что нам надо, как нам жить и работать.