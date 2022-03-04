«Подло, низко, некрасиво». Сергей Рутенко о решении отстранить белорусских паралимпийцев от главных стартов

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены-паралимпийцы возвращаются в страну, так и не выступив на главном старте четырехлетия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пекин-2022 для них оказался закрыт. Международный паралимпийский комитет не допустил наших атлетов и россиян к соревнованиям. Естественно, такое положение вещей не осталось незамеченным в белорусских спортивных кругах.