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«Подло, низко, некрасиво». Сергей Рутенко о решении отстранить белорусских паралимпийцев от главных стартов

04 марта 2022 16:12
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены-паралимпийцы возвращаются в страну, так и не выступив на главном старте четырехлетия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пекин-2022 для них оказался закрыт. Международный паралимпийский комитет не допустил наших атлетов и россиян к соревнованиям. Естественно, такое положение вещей не осталось незамеченным в белорусских спортивных кругах.

«Подло, низко, некрасиво». Сергей Рутенко о решении отстранить белорусских паралимпийцев от главных стартов-1

Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:
К сожалению, давно мы уже наблюдаем, сколько бы ни говорили о том, что спорт вне политики, сами себе постоянно противоречат. Много людей из международных федераций говорят о том, что «нам очень жаль, но это так надо». При общении с ним задаю прямой вопрос: «Вы всегда бравируете своей демократией, что свобода слова и свобода выражения, объясните мне, пожалуйста прямым текстом, в чем виноваты наши дети? Почему вы их отстраняете от соревнований». Они говорят: «Это же сказал МОК». Я: «МОК только порекомендовал, и вы все стали под козырек и стали резко отстранять спортсменов, паралимпийцев, детей». Подло, низко, некрасиво.

Генсек ФХБ об отстранении белорусских паралимпийцев: «Мы будем бороться за наши интересы и интересы ребят» – читайте здесь.

# Паралимпийские игры # Сергей Рутенко # Фотофакт

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