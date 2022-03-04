«Подло, низко, некрасиво». Сергей Рутенко о решении отстранить белорусских паралимпийцев от главных стартов

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены-паралимпийцы возвращаются в страну, так и не выступив на главном старте четырехлетия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Пекин-2022 для них оказался закрыт. Международный паралимпийский комитет не допустил наших атлетов и россиян к соревнованиям. Естественно, такое положение вещей не осталось незамеченным в белорусских спортивных кругах.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:
К сожалению, давно мы уже наблюдаем, сколько бы ни говорили о том, что спорт вне политики, сами себе постоянно противоречат. Много людей из международных федераций говорят о том, что «нам очень жаль, но это так надо». При общении с ним задаю прямой вопрос: «Вы всегда бравируете своей демократией, что свобода слова и свобода выражения, объясните мне, пожалуйста прямым текстом, в чем виноваты наши дети? Почему вы их отстраняете от соревнований». Они говорят: «Это же сказал МОК». Я: «МОК только порекомендовал, и вы все стали под козырек и стали резко отстранять спортсменов, паралимпийцев, детей». Подло, низко, некрасиво.
Генсек ФХБ об отстранении белорусских паралимпийцев: «Мы будем бороться за наши интересы и интересы ребят» – читайте здесь.