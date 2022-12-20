«Предрасположенность к ощущению запахов». Можно ли тренировать обоняние?

Парфюм – это не только источник удовольствия. С его помощью мы подчеркиваем свою индивидуальность. О том, как выбрать тот самый свой аромат, который дополнит образ и будет гармоничен со стилем, и можно ли научиться различать самые тонкие ноты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Почему так получается, что кто-то может уловить тончайшую ту самую молекулу аромата, запаха, а кто-то выльет себе под нос полбутылки, и все равно ему кажется, что этого мало и недостаточно – это какие-то физиологические особенности?
Влад Рекунов, парфюмер, создатель ароматов:
Наташа, вы сейчас задали одновременно много вопросов очень важных, конечно же. Во-первых, есть изначально предрасположенность к ощущению запахов, то есть что-то заложено в генотипе. Во-вторых, эту мышцу, образно, обоняния можно тренировать. Есть понятие у специалистов нанюханности – так, как у дизайнеров – насмотренность, у музыкантов – наслушенность. Это можно в себе развивать. В-третьих, тот случай казусный, который вы упомянули, когда мы много выливаем на себя аромата и перестаем его ощущать – здесь уже вмешивается совершенно другой вопрос, называемый физиологами адаптация обоняния. Когда мы перестаем ощущать знакомый аромат и используем его на себе все больше. На сама деле, это вопрос к парфюмерной культуре. Нужно помнить, что вы открыли флакон: два нанесения, дыхания вам хватило или три – так нужно делать до самого конца флакона, не надо ничего менять.
Сложно объяснить, что нравится. Кому и в каких случаях можно дарить парфюм – подробнее здесь.
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