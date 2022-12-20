«Предрасположенность к ощущению запахов». Можно ли тренировать обоняние?

Парфюм – это не только источник удовольствия. С его помощью мы подчеркиваем свою индивидуальность. О том, как выбрать тот самый свой аромат, который дополнит образ и будет гармоничен со стилем, и можно ли научиться различать самые тонкие ноты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Почему так получается, что кто-то может уловить тончайшую ту самую молекулу аромата, запаха, а кто-то выльет себе под нос полбутылки, и все равно ему кажется, что этого мало и недостаточно – это какие-то физиологические особенности?