«Коллектив практически живёт этим». Герасимов рассказал, как в КГК готовятся к акции «Наши дети»

Новости Беларуси. К доброй традиции 20 декабря присоединились и сотрудники Комитета государственного контроля. В этот раз посетили Вилейскую школу-интернат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К доброй традиции 20 декабря присоединились и сотрудники Комитета государственного контроля. В этот раз посетили Вилейскую школу-интернат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь воспитываются детки с нарушениями речи и слуха. Многие из остались без родительской опеки. В рамках акции для этих ребят организовали праздничную программу, не обошлось и без сюрпризов.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Мы всегда очень с трепетом в коллективе к этому относимся. Заранее готовимся, заранее ищем тот объект, куда нужнее приехать. Уточняем у них, что им необходимо в первую очередь. Коллектив практически живет этим. И я думаю, что в душе каждого это рождает определенные человеческие нотки, которые всем нам так необходимы. Я уже не говорю об этих детишках. И подарок подбирали – это интерактивная доска, которая помогает им развиваться. То есть мы должны выдать полноценного человека в социум.
Владимир Борисов, директор Вилейской специальной общеобразовательной школы-интерната:
Посещение нашей школы Комитетом государственного контроля – это первое посещение в этом году, оно открывает акцию «Наши дети» в нашей школе. В нашей школе обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи и трудностями в обучении. Всего на сегодня у нас 139 детей. В основном учатся мальчики, поэтому в нашей школе очень большое внимание уделяется развитию спорта.
Воспитанники интерната подготовили гостям ответный подарок. Представление с танцами, песнями и хороводами.
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