«Коллектив практически живёт этим». Герасимов рассказал, как в КГК готовятся к акции «Наши дети»

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Мы всегда очень с трепетом в коллективе к этому относимся. Заранее готовимся, заранее ищем тот объект, куда нужнее приехать. Уточняем у них, что им необходимо в первую очередь. Коллектив практически живет этим. И я думаю, что в душе каждого это рождает определенные человеческие нотки, которые всем нам так необходимы. Я уже не говорю об этих детишках. И подарок подбирали – это интерактивная доска, которая помогает им развиваться. То есть мы должны выдать полноценного человека в социум.