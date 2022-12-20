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«Чужих детей не бывает». Предприятие «Беловежские сыры» закупило оборудование для лечения паллиативных малышей

20 декабря 2022 16:20
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Новости Беларуси. Помощь паллиативным малышам стала еще доступнее в Бресте. Предприятие «Беловежские сыры» оказало спонсорскую поддержку Брестской детской областной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти два десятка единиц высокотехнологичного оборудования уже поступило в распоряжение врачей.

Кристина Протосовицкая расскажет подробнее.

«Чужих детей не бывает». Предприятие «Беловежские сыры» закупило оборудование для лечения паллиативных малышей-1

Предприятие «Беловежские сыры» ежедневно заботится о здоровье своих потребителей, создавая вкусные и натуральные продукты из цельного молока. В копилке – более 20 профессиональных наград качества.

«Чужих детей не бывает». Предприятие «Беловежские сыры» закупило оборудование для лечения паллиативных малышей-4

Расим Иманов, исполняющий обязанности директора СОАО «Беловежские сыры»:
Компания «Беловежские сыры» производит продукцию европейского качества. Конечно, для нас особое значение имеют и социальные проекты. Особое переживание вызывают дети, ведь чужих детей не бывает. В компании принято решение оказать помощь Брестской детской областной больнице. Для создания новогоднего настроения мы также осветили парк Иконникова в Бресте. Я уверен, что это будет прекрасным местом для прогулок горожан.

«Чужих детей не бывает». Предприятие «Беловежские сыры» закупило оборудование для лечения паллиативных малышей-7

«Беловежские сыры» – это команда неравнодушных и к делу, и к жизни других людей. Канун Нового года – время для социальной миссии, помощи большим сердцам маленьких пациентов.

«Чужих детей не бывает». Предприятие «Беловежские сыры» закупило оборудование для лечения паллиативных малышей-10

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Брестская детская областная больница сегодня современный медицинский региональный центр помощи детям. В год здесь заботятся о здоровье порядка 60 тысяч маленьких пациентов.

«Чужих детей не бывает». Предприятие «Беловежские сыры» закупило оборудование для лечения паллиативных малышей-13

Новый корпус больницы, которому исполняется ровно год, включает одно из самых оснащенных реанимационных отделений для детей в стране. А усилит его 8 новых портативных аппаратов ИВЛ для паллиативных больных, а также переносные хирургические аспираторы и анализаторы крови, которые в ситуации, когда счет идет на минуты, крайне необходимы.

«Чужих детей не бывает». Предприятие «Беловежские сыры» закупило оборудование для лечения паллиативных малышей-16

Сергей Ковшик, главный врач Брестской детской областной больницы:
Большое спасибо этому предприятию, известному и за пределами Беларуси «Беловежские сыры», все их, наверное, пробовали. И отдельное спасибо Брестскому областному исполнительному комитету, потому что он давно анонсировал, что есть такие неуспокоенные люди, которые готовы чем-то поделиться, чтобы улучшить оказание помощи, диагностику детям области, я даже не говорю про Брест.

«Чужих детей не бывает». Предприятие «Беловежские сыры» закупило оборудование для лечения паллиативных малышей-19

Оборудование уже поступило в больницу и в ближайшие дни начнет помогать малышам выздоравливать.

*На правах рекламы.

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