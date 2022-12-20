«Чужих детей не бывает». Предприятие «Беловежские сыры» закупило оборудование для лечения паллиативных малышей

Новости Беларуси. Помощь паллиативным малышам стала еще доступнее в Бресте. Предприятие «Беловежские сыры» оказало спонсорскую поддержку Брестской детской областной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти два десятка единиц высокотехнологичного оборудования уже поступило в распоряжение врачей. Кристина Протосовицкая расскажет подробнее.

Предприятие «Беловежские сыры» ежедневно заботится о здоровье своих потребителей, создавая вкусные и натуральные продукты из цельного молока. В копилке – более 20 профессиональных наград качества.

Расим Иманов, исполняющий обязанности директора СОАО «Беловежские сыры»:

Компания «Беловежские сыры» производит продукцию европейского качества. Конечно, для нас особое значение имеют и социальные проекты. Особое переживание вызывают дети, ведь чужих детей не бывает. В компании принято решение оказать помощь Брестской детской областной больнице. Для создания новогоднего настроения мы также осветили парк Иконникова в Бресте. Я уверен, что это будет прекрасным местом для прогулок горожан.

«Беловежские сыры» – это команда неравнодушных и к делу, и к жизни других людей. Канун Нового года – время для социальной миссии, помощи большим сердцам маленьких пациентов.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Брестская детская областная больница – сегодня современный медицинский региональный центр помощи детям. В год здесь заботятся о здоровье порядка 60 тысяч маленьких пациентов.

Новый корпус больницы, которому исполняется ровно год, включает одно из самых оснащенных реанимационных отделений для детей в стране. А усилит его 8 новых портативных аппаратов ИВЛ для паллиативных больных, а также переносные хирургические аспираторы и анализаторы крови, которые в ситуации, когда счет идет на минуты, крайне необходимы.

Сергей Ковшик, главный врач Брестской детской областной больницы:

Большое спасибо этому предприятию, известному и за пределами Беларуси – «Беловежские сыры», все их, наверное, пробовали. И отдельное спасибо Брестскому областному исполнительному комитету, потому что он давно анонсировал, что есть такие неуспокоенные люди, которые готовы чем-то поделиться, чтобы улучшить оказание помощи, диагностику детям области, я даже не говорю про Брест.