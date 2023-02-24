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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на 24 февраля

24 февраля 2023 09:16
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Новости Беларуси. «От совести не скрыться!» – это девиз единого дня безопасности дорожного движения, который 24 февраля проводит Госавтоинспекция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители уделят особое внимание профилактике происшествий, участники которых скрываются с места ДТП.  

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на 24 февраля-1

На 24 февраля синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Обещают мокрый снег, дождь и гололедицу. Потому водителям нужно быть предельно внимательными за рулем, выдерживать дистанцию и избегать лишних маневров. А пешеходам следует помнить, что остановить автомобиль мгновенно невозможно.  

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на 24 февраля-4

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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