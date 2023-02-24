Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на 24 февраля

Новости Беларуси. «От совести не скрыться!» – это девиз единого дня безопасности дорожного движения, который 24 февраля проводит Госавтоинспекция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители уделят особое внимание профилактике происшествий, участники которых скрываются с места ДТП.

На 24 февраля синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Обещают мокрый снег, дождь и гололедицу. Потому водителям нужно быть предельно внимательными за рулем, выдерживать дистанцию и избегать лишних маневров. А пешеходам следует помнить, что остановить автомобиль мгновенно невозможно.