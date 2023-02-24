ГАИ проводит единый день безопасности движения. О чём надо помнить за рулём?

Новости Беларуси. «От совести не скрыться!» – это девиз единого дня безопасности дорожного движения, который 24 февраля проводит Госавтоинспекция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правоохранители уделят особое внимание профилактике происшествий, участники которых скрываются с места ДТП. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на 24 февраля.

По статистике ГАИ, в 2022 году по вине 114 таких злостных нарушителей погибли 17 человек и 104 получили травмы. В большинстве подобные случаи – это наезды на пешеходов в темное время суток. А виновники скрываются в надежде, что им удастся избежать ответственности. Но, как показывает все та же статистика, практически во всех случаях водителей находят.

Анна Банадык, представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Не оставляйте место ДТП, ваше бегство станет лишь отягчающим обстоятельством. Лучше трезво оцените все случившееся и примите срочные меры для оказания помощи пострадавшим и вызова экстренных служб. Напоминаем, что до 26 февраля Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности уязвимых участников дорожного движения. И уделяет повышенное внимание пресечению грубых нарушений правил как водителями, так пешеходами и велосипедистами.