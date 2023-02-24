Празднуем масленицу. Полезные блинчики из овсяной и гречневой муки

Анастасия Макеева, корреспондент:

Совсем скоро начнется Великий пост, а на выходных еще можно побаловать себя сладкими блинами. Их наши предки пекли не просто так. Они символизировали солнце и зазывали весну, а еще сулили хороший урожай и добробыт в семье. Вашему вниманию два рецепта полезных и очень вкусных блинчиков из овсяной и гречневой муки. Подключайте всю семью. Праздник будет еще слаще.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Для первого рецепта нам понадобится овсяная мука, цедра апельсина, корица, яйцо, сахар, молоко, вишня. Замешиваем тесто, добавляем овсяную муку. Добавляем корицу и щепотку соли. Добавляем цедру апельсина. Разбиваем яйцо. Вливаем молоко и замешиваем тесто. Добавим фруктовую нотку. Нарезаем банан и тщательно перемешиваем все ингредиенты. Настало время подрумянить оладушки. Поджариваем до золотистой корочки на растительном масле.

Вадим Парханович:

Сейчас для наших блинчиков мы приготовим соус. Соус будет вишневым. Вы можете взять любую ягоду, варенье. Мы взяли вишню, добавляем в нее сахар и ставим на плиту.

Поливаем блинчики вишневым сиропом. Объеденье. Украшаем ягодами и листиками свежей мяты. Добавим мерцания сахарной пудрой. Лучшие пироженки на Масленицу готовы. Вадим Парханович:

Для второго рецепта гречневых блинов нам понадобятся: яйца, гречневая мука, молоко, кукуруза, колбаски, соль, сахар и разрыхлитель. И начинаем замешивать тесто, высыпаем гречневую муку. Добавляем соль, сахар, разрыхлитель. Добавляем два яйца, молоко и замешиваем тесто.

Поддадим огоньку и обжарим до хруста. Чтобы праздничный завтрак был сытным, добавим к гречневым оладкам сосиски и яйца. Записывайте рецепты в удовольствие.