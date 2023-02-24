Празднуем масленицу. Полезные блинчики из овсяной и гречневой муки
Анастасия Макеева, корреспондент:
Совсем скоро начнется Великий пост, а на выходных еще можно побаловать себя сладкими блинами. Их наши предки пекли не просто так. Они символизировали солнце и зазывали весну, а еще сулили хороший урожай и добробыт в семье.
Вашему вниманию два рецепта полезных и очень вкусных блинчиков из овсяной и гречневой муки. Подключайте всю семью. Праздник будет еще слаще.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Для первого рецепта нам понадобится овсяная мука, цедра апельсина, корица, яйцо, сахар, молоко, вишня. Замешиваем тесто, добавляем овсяную муку. Добавляем корицу и щепотку соли. Добавляем цедру апельсина. Разбиваем яйцо. Вливаем молоко и замешиваем тесто.
Добавим фруктовую нотку. Нарезаем банан и тщательно перемешиваем все ингредиенты. Настало время подрумянить оладушки. Поджариваем до золотистой корочки на растительном масле.
Вадим Парханович:
Сейчас для наших блинчиков мы приготовим соус. Соус будет вишневым. Вы можете взять любую ягоду, варенье. Мы взяли вишню, добавляем в нее сахар и ставим на плиту.
Поливаем блинчики вишневым сиропом. Объеденье. Украшаем ягодами и листиками свежей мяты. Добавим мерцания сахарной пудрой. Лучшие пироженки на Масленицу готовы.
Вадим Парханович:
Для второго рецепта гречневых блинов нам понадобятся: яйца, гречневая мука, молоко, кукуруза, колбаски, соль, сахар и разрыхлитель. И начинаем замешивать тесто, высыпаем гречневую муку. Добавляем соль, сахар, разрыхлитель. Добавляем два яйца, молоко и замешиваем тесто.
Поддадим огоньку и обжарим до хруста. Чтобы праздничный завтрак был сытным, добавим к гречневым оладкам сосиски и яйца. Записывайте рецепты в удовольствие.
Вадим Парханович:
Вот такой десерт у нас получился. Овсяные блины с бананом. Для этого нам понадобилась овсяная мука – 150 грамм, половина банана, соль, молоко и одно яйцо. Второй вариант гречневых блинчиков будет хорошо для завтрака. Для него понадобится 150 грамм гречневой муки, соль, сахар, разрыхлитель, два яйца, молоко. Всем вкусной масленицы!
Кстати, по народному календарю пятница – тещин вечер. Обязательно загляните на чаек всей семьей. Суббота – золовкины посиделки. Невестки стараются щедро угостить родню мужа, чтобы уважение было целый год. Еще в этот день поминают предков и устраивают Масленичные деды. Ну, а заканчивается Сырная седмица, по традиции, прощеным воскресеньем. Не будьте равнодушными. Пойте песни, палите чучело, пусть все плохое заберет зима, и настанет светлая весна.
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