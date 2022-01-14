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«Очень долго шёл и ждал, для неё работал». Игорь Бокий получил награду от Президента

14 января 2022 17:47
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Новости Беларуси. В современных реалиях мало быть просто профессионалом, нужно быть настоящим патриотом своей страны. Об этом Александр Лукашенко заявил 14 января на приеме в честь старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Очень долго шёл и ждал, для неё работал». Игорь Бокий получил награду от Президента -1

Игорь Бокий, многократный чемпион Паралимпийских игр, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по инваспорту:
Очередная награда – это большая честь, тем более эта награда «Заслуженный мастер спорта», к которой я очень долго шел и ждал, для нее работал. Наконец-то настал момент ее вручения, очень приятно. Почетное звание, очень рад этому.

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Несмотря на то, что прием по традиции проходит в торжественной и праздничной атмосфере, глава государства особо подчеркнул, расслабляться не время. На постсоветском пространстве сейчас неспокойно. Взят курс на новую геополитическую цель. И странам, объединенным общей историей, пришлось вместе давать адекватный коллективный ответ на угрозу. 

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Игорь Бокий # Фотофакт

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