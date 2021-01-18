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«Когда выходишь в огород, смотришь, как деревья цветут, яблони...» Почему белорусский менеджер называет квартиру клеткой?

18 января 2021 07:19
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, почему называет квартиру клеткой.

Вадим Щеглов, ведущий:
Вы фактически всю жизнь прожили в деревнях. Ведь вам наверняка делали предложение переехать в город, возглавить что-то в городе. Вы не стремились в Минск или областной центр переехать?

«Когда выходишь в огород, смотришь, как деревья цветут, яблони...» Почему белорусский менеджер называет квартиру клеткой?-1

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:
Это, наверное, претит моему характеру. Я никогда не жил в квартире. У меня всегда был дом, огород, где-то какое-то подсобное хозяйство держал, скот. Не жили все время богато, детей же надо было растить, учить их. У меня двое детей, четверо внуков. Они уезжали надо было им какие-то сумки дать. Конечно, держали. Всегда хозяйство было. Последнее время этим не занимаемся, а в целом, конечно, когда ты выходишь в огород, смотришь, как деревья цветут, яблони, кустики. Это совершенно другая обстановка, чем эта клетка, которой я называю квартиру. Это совершенно другое. Жить в отдельно стоящем доме это просто прекрасно.

Вадим Щеглов:
Вам сейчас многие позавидуют, кто в городах.

«30% будут при хорошей зарплате, 50% – терпимой, 15-20% не будет никогда работать». Что думает агроном о социальной направленности Беларуси? Подробности далее.

# Сельское хозяйство # Экономика # Анатолий Анюховский # Вадим Щеглов

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