«Когда выходишь в огород, смотришь, как деревья цветут, яблони...» Почему белорусский менеджер называет квартиру клеткой?

Вадим Щеглов, ведущий: Вы фактически всю жизнь прожили в деревнях. Ведь вам наверняка делали предложение переехать в город, возглавить что-то в городе. Вы не стремились в Минск или областной центр переехать?

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:

Это, наверное, претит моему характеру. Я никогда не жил в квартире. У меня всегда был дом, огород, где-то какое-то подсобное хозяйство держал, скот. Не жили все время богато, детей же надо было растить, учить их. У меня двое детей, четверо внуков. Они уезжали – надо было им какие-то сумки дать. Конечно, держали. Всегда хозяйство было. Последнее время этим не занимаемся, а в целом, конечно, когда ты выходишь в огород, смотришь, как деревья цветут, яблони, кустики. Это совершенно другая обстановка, чем эта клетка, которой я называю квартиру. Это совершенно другое. Жить в отдельно стоящем доме – это просто прекрасно.

Вадим Щеглов:

Вам сейчас многие позавидуют, кто в городах.