КГБ Беларуси передал дело «Белгазпромбанка» в Генпрокуратуру

Новости Беларуси. Уголовное дело в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» передано в Генпрокуратуру для направления в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, участники громкого экономического преступления были задержаны летом 2020 года. Обвинения в получении взяток и «отмывании» денег предъявлены экс-главе правления банка Виктору Бабарико и шестерым его заместителям.

Партнеру по опасному бизнесу и учредителю нашумевшего «Активлизинга» Виктору Кобяку предстоит отвечать перед законом за дачу взятки в крупном размере.