В Минске для желающих окунуться в прорубь на Крещение предусмотрены три точки

Новости Беларуси. В 2021 году крещенские гуляния планируют сделать веселее и масштабнее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Организуют выездную торговлю с едой и глинтвейном, а также фотозоны. Для удобства гостей сделают теплые раздевалки и комфортный спуск в воду. А возле спасательных станций «Дрозды» и «Цнянская» разместят мобильные бани.

Для безопасности посетителей во всех трех предусмотренных точках организуют дежурство водолазов-спасателей, медиков, МЧС и милиции. Вот их адреса.