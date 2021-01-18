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В Минске для желающих окунуться в прорубь на Крещение предусмотрены три точки

18 января 2021 14:02
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Новости Беларуси. В 2021 году крещенские гуляния планируют сделать веселее и масштабнее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске для желающих окунуться в прорубь на Крещение предусмотрены три точки -1

Организуют выездную торговлю с едой и глинтвейном, а также фотозоны. Для удобства гостей сделают теплые раздевалки и комфортный спуск в воду. А возле спасательных станций «Дрозды» и «Цнянская» разместят мобильные бани.

Для безопасности посетителей во всех трех предусмотренных точках организуют дежурство водолазов-спасателей, медиков, МЧС и милиции. Вот их адреса. 

В Минске для желающих окунуться в прорубь на Крещение предусмотрены три точки -4

В Минске для желающих окунуться в прорубь на Крещение предусмотрены три точки -6

В Минске для желающих окунуться в прорубь на Крещение предусмотрены три точки -8

С учетом эпидситуации в местах крещенских купаний постараются обеспечить социальное дистанцирование, а пришедшим окунуться будут измерять температуру.

# Церковные праздники # общество # Фотофакт

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