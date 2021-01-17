Что самое сложное в работе руководителя? Неожиданный ответ белорусского менеджера
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, что самое сложное в работе руководителя.
Вадим Щеглов, ведущий:
Вы фактически всю жизнь на руководящих должностях. Последние 18 лет вы руководите одним из предприятий в Толочинском районе, фактически, самым крупным. Что самое сложное в работе руководителя?
Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:
Самое сложное – это, конечно же, чувствовать перспективы, направления развития. Как называют мои коллеги, это чуйка – понять, чем заниматься коллективу.
Вадим Щеглов:
Возможность заглянуть за горизонт.
Анатолий Анюховский:
Да. Время настолько стремительно, настолько переменчиво, что меняются ракурсы абсолютно во всем. Посмотрите, структура питания человека, если брать сферу питания и сельхозпроизводства. Она изменилась кардинально. И поэтому надо улавливать тенденции, которые происходят в обществе.
Вадим Щеглов:
Как? Как быть в тренде? Как оставаться на волне?
Анатолий Анюховский:
Чтобы предприятию оставаться на плаву, надо постоянно изучать ситуацию, тренды, которые происходят, и, конечно же, выбирать самые оптимальные, перспективные направления производства и развития предприятия. Вот ваша передача правильно названа – «В людях». В людях вся сила руководителя.
В людях сегодня вся мощь и независимость нашей страны.
Я по образованию агрохимик-почвовед, и мне приходилось два сезона, после третьего-четвертого курса, быть на практике при должности. Не руководителем, но инженером-почвоведом. Я обследовал хозяйство в Гомельской области, и я посмотрел, какие у нас почвы. У нас бедные почвы. Если мы сегодня в аграрном секторе добиваемся хороших результатов – только благодаря тому, что существуют технологии, техника, подготовленные, высокообразованные специалисты, механизаторский состав – порядочные, высокопрофессиональные люди. Мне, может, в этой жизни повезло, что меня всегда окружали хорошие люди. Даже я зачастую могу быть грубоват и нетерпим в своих выражениях, оценках.
Вадим Щеглов:
Вы потом переживаете по этому поводу?
Анатолий Анюховский:
Я переживаю, но они мне это все прощают. Руководитель не может быть другим, он должен быть немножко жестким, требовательным и, конечно же, жесткий спрос за результат и работу должен присутствовать всегда.
Вадим Щеглов:
Какая средняя зарплата на вашем предприятии?
Анатолий Анюховский:
По нарастающей – 1322. Предыдущий месяц – 1700. Но это идет уборочная, люди перерабатывают по времени. Сказать, что это хорошая? У нас в районе оценивают – ой, какой там клондайк. Это не такая уж большая зарплата. Я бы хотел ее платить, во всяком случае, раза в два, а то и в три больше. Но сегодня складывается такая ситуация, когда надо много чего строить, приобретать, технически перегружаться и создавать новые направления с другими видами товарной продукции. И тут надо отвлечение капитала. Ты не можешь все пустить на зарплату. Это будет проедание.
Вадим Щеглов:
О чем вы как руководитель мечтаете?
Анатолий Анюховский:
Я мечтаю, чтобы была действительно высокая заработная плата и я мог социально защитить своих людей, чтобы он не думал о денежных проблемах. Мы где-то даем беспроцентную ссуду на несколько месяцев, чтобы люди не влезали в банки, в обдираловку. Мы пытаемся людей куда-то вывозить, оказывать помощь. А в целом то, что мы сегодня не можем дать людям достойную зарплату, – это факт. Вопросов на предприятии, сколько бы ты ни работал, каждый вопрос тянет за собой еще несколько. Все сводится к тому, что остановиться невозможно. Сегодня все бросить на выплату заработной платы не получается. Надо думать о тех поколениях, о тех людях, которые придут уже после нас, чтобы они не пришли на пепелище, на голое место.
Вадим Щеглов:
Вас сейчас смотрят люди и видят человека, который родился в обычной деревенской семье и, по сути, сделал себя сам. В чем секрет этого успеха? Как сделать себя?
Анатолий Анюховский:
Надо постоянно работать над собой. Ничего больше. И любить свою работу. Если ты ее не любишь, ты никогда результата не достигнешь. Результат – это кропотливая повседневная работа. Если это касается руководителя, то это способность повести за собой людей.
Чтобы повести за собой людей, надо обладать способностью доходчиво объяснять цели и задачи, формировать так, чтобы эти цели, которые ты ставишь, стали целью людей, с кем ты работаешь. Без авторитета и уважения к себе, что достигается только личностным примером, ты ничего в этой жизни не сможешь.
Конечно, это постоянная встреча с людьми. Если самая напряженная работа, я стараюсь с ними быть все время вместе, чтобы в физических трудностях, которые они испытывают, я их сопровождал.
Сила руководителя – в сплоченности, целеустремленности коллектива. Руководителем не рождаются. Самое главное в руководителе – чтобы он поработал с хорошим руководителем, как для меня был Андрейченко, до этого Бомберов Эрнст Алексеевич, председатель колхоза. Такие люди – от земли, таланты. Способность управлять людьми – это способность, чтобы люди понимали тебя. Как в кино говорили, счастье – когда тебя понимают. Это сказал школьник в фильме «Доживем до понедельника». Насколько это объективно сегодня и для взрослого человека. Чтобы убедить человека, что это жизненно необходимо. Этот объект надо построить, а в него надо деньги из зарплаты вложить. Люди понимают, что это нужно сделать, что нельзя жить только сегодняшним днем. Придут ваши дети, и пусть они работают на этом производстве.
Я считаю, что мне в жизни повезло, что я работал в подчинении порядочных, квалифицированных, профессионально подготовленных людей. Самое главное – что они были талантливые. Что-то у меня получалось у них взять, что-то не получалось. Во всяком случае, я всегда ориентировался на них.
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