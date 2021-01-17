Прямой эфир

Что самое сложное в работе руководителя? Неожиданный ответ белорусского менеджера

17 января 2021 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода рассказал, что самое сложное в работе руководителя.

Вадим Щеглов, ведущий:
Вы фактически всю жизнь на руководящих должностях. Последние 18 лет вы руководите одним из предприятий в Толочинском районе, фактически, самым крупным. Что самое сложное в работе руководителя?

Что самое сложное в работе руководителя? Неожиданный ответ белорусского менеджера-1

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:
Самое сложное это, конечно же, чувствовать перспективы, направления развития. Как называют мои коллеги, это чуйка  понять, чем заниматься коллективу.

Вадим Щеглов:
Возможность заглянуть за горизонт.

Анатолий Анюховский:
Да. Время настолько стремительно, настолько переменчиво, что меняются ракурсы абсолютно во всем. Посмотрите, структура питания человека, если брать сферу питания и сельхозпроизводства. Она изменилась кардинально. И поэтому надо улавливать тенденции, которые происходят в обществе.

Вадим Щеглов:
Как? Как быть в тренде? Как оставаться на волне?

Что самое сложное в работе руководителя? Неожиданный ответ белорусского менеджера-4

Анатолий Анюховский:
Чтобы предприятию оставаться на плаву, надо постоянно изучать ситуацию, тренды, которые происходят, и, конечно же, выбирать самые оптимальные, перспективные направления производства и развития предприятия. Вот ваша передача правильно названа «В людях». В людях вся сила руководителя.

В людях сегодня вся мощь и независимость нашей страны.

Я по образованию агрохимик-почвовед, и мне приходилось два сезона, после третьего-четвертого курса, быть на практике при должности. Не руководителем, но инженером-почвоведом. Я обследовал хозяйство в Гомельской области, и я посмотрел, какие у нас почвы. У нас бедные почвы. Если мы сегодня в аграрном секторе добиваемся хороших результатов только благодаря тому, что существуют технологии, техника, подготовленные, высокообразованные специалисты, механизаторский состав порядочные, высокопрофессиональные люди. Мне, может, в этой жизни повезло, что меня всегда окружали хорошие люди. Даже я зачастую могу быть грубоват и нетерпим в своих выражениях, оценках.

Что самое сложное в работе руководителя? Неожиданный ответ белорусского менеджера-7

Вадим Щеглов:
Вы потом переживаете по этому поводу?

Анатолий Анюховский:
Я переживаю, но они мне это все прощают. Руководитель не может быть другим, он должен быть немножко жестким, требовательным и, конечно же, жесткий спрос за результат и работу должен присутствовать всегда.

Вадим Щеглов:
Какая средняя зарплата на вашем предприятии?

Анатолий Анюховский:
По нарастающей – 1322. Предыдущий месяц – 1700. Но это идет уборочная, люди перерабатывают по времени. Сказать, что это хорошая? У нас в районе оценивают ой, какой там клондайк. Это не такая уж большая зарплата. Я бы хотел ее платить, во всяком случае, раза в два, а то и в три больше. Но сегодня складывается такая ситуация, когда надо много чего строить, приобретать, технически перегружаться и создавать новые направления с другими видами товарной продукции. И тут надо отвлечение капитала. Ты не можешь все пустить на зарплату. Это будет проедание.

Что самое сложное в работе руководителя? Неожиданный ответ белорусского менеджера-10

Вадим Щеглов:
О чем вы как руководитель мечтаете?

Анатолий Анюховский:
Я мечтаю, чтобы была действительно высокая заработная плата и я мог социально защитить своих людей, чтобы он не думал о денежных проблемах. Мы где-то даем беспроцентную ссуду на несколько месяцев, чтобы люди не влезали в банки, в обдираловку. Мы пытаемся людей куда-то вывозить, оказывать помощь. А в целом то, что мы сегодня не можем дать людям достойную зарплату, это факт. Вопросов на предприятии, сколько бы ты ни работал, каждый вопрос тянет за собой еще несколько. Все сводится к тому, что остановиться невозможно. Сегодня все бросить на выплату заработной платы не получается. Надо думать о тех поколениях, о тех людях, которые придут уже после нас, чтобы они не пришли на пепелище, на голое место.

Вадим Щеглов:
Вас сейчас смотрят люди и видят человека, который родился в обычной деревенской семье и, по сути, сделал себя сам. В чем секрет этого успеха? Как сделать себя?

Что самое сложное в работе руководителя? Неожиданный ответ белорусского менеджера-13

Анатолий Анюховский:
Надо постоянно работать над собой. Ничего больше. И любить свою работу. Если ты ее не любишь, ты никогда результата не достигнешь. Результат это кропотливая повседневная работа. Если это касается руководителя, то это способность повести за собой людей.

Чтобы повести за собой людей, надо обладать способностью доходчиво объяснять цели и задачи, формировать так, чтобы эти цели, которые ты ставишь, стали целью людей, с кем ты работаешь. Без авторитета и уважения к себе, что достигается только личностным примером, ты ничего в этой жизни не сможешь.

Конечно, это постоянная встреча с людьми. Если самая напряженная работа, я стараюсь с ними быть все время вместе, чтобы в физических трудностях, которые они испытывают, я их сопровождал.

Что самое сложное в работе руководителя? Неожиданный ответ белорусского менеджера-16

Сила руководителя в сплоченности, целеустремленности коллектива. Руководителем не рождаются. Самое главное в руководителе чтобы он поработал с хорошим руководителем, как для меня был Андрейченко, до этого Бомберов Эрнст Алексеевич, председатель колхоза. Такие люди от земли, таланты. Способность управлять людьми это способность, чтобы люди понимали тебя. Как в кино говорили, счастье – когда тебя понимают. Это сказал школьник в фильме «Доживем до понедельника». Насколько это объективно сегодня и для взрослого человека. Чтобы убедить человека, что это жизненно необходимо. Этот объект надо построить, а в него надо деньги из зарплаты вложить. Люди понимают, что это нужно сделать, что нельзя жить только сегодняшним днем. Придут ваши дети, и пусть они работают на этом производстве.

Что самое сложное в работе руководителя? Неожиданный ответ белорусского менеджера-19

Я считаю, что мне в жизни повезло, что я работал в подчинении порядочных, квалифицированных, профессионально подготовленных людей. Самое главное что они были талантливые. Что-то у меня получалось у них взять, что-то не получалось. Во всяком случае, я всегда ориентировался на них.

Директор белорусского завода о том, что «Беларусь совершенно другая». И вот почему – читать здесь.

# Сельское хозяйство # Экономика # Анатолий Анюховский # Вадим Щеглов # Эрнст Бомберов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Несколько лет назад оршанскому заводу «Легмаш» приходилось тяжело. Вот какую инновационную продукцию тут производят сейчас
17 января 2021 17:42

Несколько лет назад оршанскому заводу «Легмаш» приходилось тяжело. Вот какую инновационную продукцию тут производят сейчас

За 2020 год увеличили зарплату на 25%. Как работает Оршанский инструментальный завод?
17 января 2021 17:38

За 2020 год увеличили зарплату на 25%. Как работает Оршанский инструментальный завод?

Промышленные итоги, ситуация в банковской сфере и ответ на санкции. О чём докладывали Президенту на неделе?
17 января 2021 17:34

Промышленные итоги, ситуация в банковской сфере и ответ на санкции. О чём докладывали Президенту на неделе?