«Стоят на учёте». Провели рейд по находящимся в СОП семьям, а также побывали в кризисной комнате

Какие меры применяют, чтобы пресечь возможные последствия – в материале Анны Куртасовой.

Привлечь внимание к проблеме и найти пути ее решения. В Минской области в социально опасном положении находятся свыше 2 тысяч семей, где в неблагоприятных условиях воспитываются более 4,5 тысячи несовершеннолетних, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудники милиции еженедельно проводят профилактические рейды. В жилых помещениях проверяют санитарно-бытовые условия, также проводится разъяснительная работа.

Старший инспектор Михаил Пугач в этой квартире не впервые. В очередной раз нужно проверить бытовую обстановку в семье. Ирина замужем 11 лет. Растит детей. Два года назад супруги рассорились. Закончилось все рукоприкладством. Семью поставили на учет как находящуюся в социально опасном положении.

Старший сын – школьник. Педагоги также держат ситуацию на контроле.

Нас посещают часто. Участковый нас посещает. Все рекомендации мы стараемся соблюдать.

В день инспекторы обходят несколько адресов. Александра – молодая мама. Сейчас живет одна с маленькой дочкой. Помочь с домашними хлопотами приходит отец ребенка. Пара давно не вместе. Когда родился ребенок, Александра регулярно уходила из дома. Как говорит, не справлялась с личными переживаниями и взаимоотношениями с сожителем. Отношения в семье заинтересовали сотрудников милиции.

Анастасия Денисова, социальный педагог средней школы № 8: Проводится ежедневный контроль посещения несовершеннолетним учреждения образования. Также для несовершеннолетних организована и в школе, и вне школы внеурочная занятость.

Были личные проблемы, нервы не выдержали, скажем так. Немножко накосячила. Уходила, потому что не могла находиться.

Такие рейды носят профилактический характер. Проводятся они еженедельно. Сотрудники милиции вместе с медиками, социальными работниками проверяют условия проживания, наличие продуктов питания, одежды по сезону, а также физическое состояние несовершеннолетних.