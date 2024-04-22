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«Стоят на учёте». Провели рейд по находящимся в СОП семьям, а также побывали в кризисной комнате

22 апреля 2024 17:38
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Привлечь внимание к проблеме и найти пути ее решения. В Минской области в социально опасном положении находятся свыше 2 тысяч семей, где в неблагоприятных условиях воспитываются более 4,5 тысячи несовершеннолетних, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудники милиции еженедельно проводят профилактические рейды. В жилых помещениях проверяют санитарно-бытовые условия, также проводится разъяснительная работа.

Какие меры применяют, чтобы пресечь возможные последствия – в материале Анны Куртасовой.

«Стоят на учёте». Провели рейд по находящимся в СОП семьям, а также побывали в кризисной комнате-1

Старший инспектор Михаил Пугач в этой квартире не впервые. В очередной раз нужно проверить бытовую обстановку в семье. Ирина замужем 11 лет. Растит детей. Два года назад супруги рассорились. Закончилось все рукоприкладством. Семью поставили на учет как находящуюся в социально опасном положении.

«Стоят на учёте». Провели рейд по находящимся в СОП семьям, а также побывали в кризисной комнате-4

Нас посещают часто. Участковый нас посещает. Все рекомендации мы стараемся соблюдать.

Старший сын – школьник. Педагоги также держат ситуацию на контроле.

«Стоят на учёте». Провели рейд по находящимся в СОП семьям, а также побывали в кризисной комнате-7

Анастасия Денисова, социальный педагог средней школы № 8:
Проводится ежедневный контроль посещения несовершеннолетним учреждения образования. Также для несовершеннолетних организована и в школе, и вне школы внеурочная занятость.

В день инспекторы обходят несколько адресов. Александра – молодая мама. Сейчас живет одна с маленькой дочкой. Помочь с домашними хлопотами приходит отец ребенка. Пара давно не вместе. Когда родился ребенок, Александра регулярно уходила из дома. Как говорит, не справлялась с личными переживаниями и взаимоотношениями с сожителем. Отношения в семье заинтересовали сотрудников милиции.

«Стоят на учёте». Провели рейд по находящимся в СОП семьям, а также побывали в кризисной комнате-10

Были личные проблемы, нервы не выдержали, скажем так. Немножко накосячила. Уходила, потому что не могла находиться.

Такие рейды носят профилактический характер. Проводятся они еженедельно. Сотрудники милиции вместе с медиками, социальными работниками проверяют условия проживания, наличие продуктов питания, одежды по сезону, а также физическое состояние несовершеннолетних.

Далее смотрите в видеоматериале.

# Брак и семья # общество # Новости Минска и Минской области

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