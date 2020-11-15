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«Объединяет и поддерживает каждого из нас». Зачем белорусы участвуют в автопробегах?

15 ноября 2020 17:35
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Новости Беларуси. Движение, которое объединяет тысячи белорусов. Сотни неравнодушных автомобилистов вновь собрались на автопробег «За единую Беларусь», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Объединяет и поддерживает каждого из нас». Зачем белорусы участвуют в автопробегах?-1

И это отнюдь не ради картинки или создания массовки. Участники акции хотят эффектно и красиво заявить о том, что для них важно. А это прежде всего мир и порядок в своей независимой стране. И без деления на своих и чужих.

Вот и сегодня, 15 ноября, уже по доброй традиции столица окрасилась в цвета государственного флага. Некоторые участники целыми семьями специально приехали из других городов. К слову, за более чем два месяца проведения акции участники преодолели тысячи километров, побывав в самых отдаленных уголках нашей страны. На сей раз красивый старт был дан с парковки столичного аквапарка «Лебяжий».

«Объединяет и поддерживает каждого из нас». Зачем белорусы участвуют в автопробегах?-4

Каждый наш автопробег – это какая-то доля выражения любви к родине, выражения такого вот созидания и благодарности своему Президенту, своей стране. Мы хотим вернусь ту нашу Беларусь, в которой мы жили до всех этих ужасных событий.

«Объединяет и поддерживает каждого из нас». Зачем белорусы участвуют в автопробегах?-7

Мы за нашу любимую единую Беларусь. Мы поддерживаем наше правительство, которое сегодня руководит страной. И мы не поддерживаем непонятных кандидатов, которые вообще кандидаты или не кандидаты, которые убежали из нашей страны и пытаются разрушить здесь всю систему.

«Объединяет и поддерживает каждого из нас». Зачем белорусы участвуют в автопробегах?-10

Мы подзаряжаемся. Единство вот это, доброта, эмоции – это объединяет и поддерживает каждого из нас.

«Объединяет и поддерживает каждого из нас». Зачем белорусы участвуют в автопробегах?-13

И вот еще одна добрая традиция – завершать патриотическую акцию благим делом. Сегодня, к примеру, финишной точкой автопробега стал Севастопольский парк. Там неравнодушные белорусы высадили деревья, очистили территорию от мусора и покрасили скамейки.

Участники автопробега «За единую Беларусь!» благоустроили Севастопольский парк

«Объединяет и поддерживает каждого из нас». Зачем белорусы участвуют в автопробегах?-16

Для меня это как бы символ того, что я хочу принести пользу своему городу, своей стране. И вот это маленькое дело доброе, я думаю, послужит хорошим примером для будущих поколений.

«Объединяет и поддерживает каждого из нас». Зачем белорусы участвуют в автопробегах?-19

Чтобы наша Беларусь стала еще краше. Потому что мы ее очень любим, делаем все, что от нас зависит. Вот сегодня это маленькая капелька в строительстве нашей замечательной страны и жизни.

«Объединяет и поддерживает каждого из нас». Зачем белорусы участвуют в автопробегах?-22

Субботники сплачивают?
Еще как!

«Объединяет и поддерживает каждого из нас». Зачем белорусы участвуют в автопробегах?-25

Это же общее дело, единое дело на благо нашей Беларуси, на благо нашей родины. А наша Беларусь чистая и прекрасная, поэтому надо ее чистить. Очистить от всего я имею в виду. И я считаю, что нас больше.

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# Государственная социальная политика # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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