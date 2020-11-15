Трудовой стаж во время декрета и сортировка мусора онлайн. Что предлагают белорусы в общественных приёмных?

Новости Беларуси. Общественные приемные работают по всей стране – и это, безусловно, еще один способ заявить о важной проблеме или предложить свой способ ее решения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Обратиться сюда можно абсолютно с любой просьбой. Еще одна цель – услышать предложения о будущем страны «из народа».

Оксана Соловей, руководитель Узденского районного объединения профсоюзов:

Любой гражданин нашего района мог прийти со своими предложениями по развитию района, по развитию страны, может быть, у него есть какие-то предложения и по замене каких-то статей в Конституции – пожалуйста, мы не против принять все их предложения. «Прийти к какому-то единому мнению». В Минской области продолжают работать общественные приёмные

В Гродно свою приемную организовало объединение профсоюзов. Приходят и звонят с самыми разными предложениями.

– Да, прямая линия. Здравствуйте.

У Екатерины двое деток, младшей два годика. По собственному опыту девушка считает: если бы была возможность сохранять стаж во время декретного отпуска, о пополнении в семье задумались бы многие карьеристки.

Екатерина Гринцевич, жительница Гродно:

Хотелось бы внести изменения в такой пункт, как сохранение стажа во время нахождения в декретном отпуске. В первую очередь для того, чтобы мамы решались более смело заводить деток – не одного, не двух, а троих и более. Повод задуматься профсоюзам жительницы Гродно дали не только о молодых мамах, но и об образовании детей.

Инна Мельникова, главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов:

Вот, например, сегодня звонила мама, которую волнует такая проблема, как финансовая грамотность наших детей, и которая конкретно внесла предложение о том, чтобы в учреждениях образования (общего и среднего образования) были введены факультативы по финансовой грамотности. «Несмотря на полярность, люди должны быть услышаны». Как в Беларуси работают общественные приёмные? По всей стране на неделе на такие встречи приходили как с проблемами, так и с инициативами. Жители Столбцов предложили создать организацию для работы людей с инвалидностью.

В Витебском районе молодежь предложила создать бренд региона. А начинающий журналист местной газеты Виктория обратила внимание на экологию. Она знает, как научить детей сортировать мусор онлайн.