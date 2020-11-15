В 75 лет не собирается бросать трудиться. Как работа в колхозе сделала белоруску счастливой?

Новости Беларуси. Работа на земле – тяжелый труд, не каждому под силу. Не все могут выдержать такие нагрузки. А вот героиня нашего материала уверена: именно труд украшает человека, делает его счастливым, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Работа на земле – тяжелый труд, не каждому под силу. Не все могут выдержать такие нагрузки. А вот героиня нашего материала уверена: именно труд украшает человека, делает его счастливым, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Галина Касымакунова всю жизнь посвятила телятам. Говорит, на ферме оказалась по зову сердца. Трудится здесь и сейчас в свои вот-вот 75.
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Вложила в дело всей жизни немало лет, труда и, безусловно, души. А недавно она получила высокую награду из рук главы государства.
Оксана Семашко провела один день за городом и узнала, что именно делает сельчан счастливыми.
– Галина Александровна, как настроение сегодня у вас? Мы вот видим хвойные лапки. К Новому году готовитесь, наверное?
– Нет, не к Новому году. У меня, можно сказать, это постоянно. Телятки дышат этой хвоей.
Восемь утра. Галина Александровна спешит к своим подопечным. В животноводстве она больше полувека. Теперь уже и невозможно представить, сколько за всю жизнь выкормила и поставила на ноги телят.
Галина Касымакунова, животновод филиала «Подсобное сельское хозяйство» ОАО «Слуцкий мясокомбинат»:
Я всегда стараюсь, чтобы у меня было настроение. Я даже лучше дома не сделаю, а здесь телятки. Они же как маленькие детки. За ними нужно внимательно следить.
Такой заботе равноценна и отдача. Малыши прибавляют в весе десятками килограмм.
– А может, помните свой первый день работы? Тогда еще мало опыта было, наверное, и волнительно.
– Я так любила животноводство. К маме ходила, помогала коров доить. Так уже стараюсь!
К труду на ферме тогда еще 13-летнюю Галю приучили родители. И пусть те годы уже давно как корова языком слизала и перед нами взрослая женщина, у которой скоро большой юбилей, искорки в глазах горят по-прежнему.
Галина Касымакунова:
Я как иду на работу, так я и здоровая, и живая. Мне сегодня 75 лет. Я справлюсь с работой только так.
Сельские жители давно приноровились делать из молока творог, сыры и сметану. Кто вырос в деревне, тот знает о сытном, счастливом детстве не понаслышке.
Оксана Семашко, корреспондент:
Вам сюда на экскурсию можно туристов водить, потому что некоторые городские жители даже не знают, как корова, телочка выглядят.
Галина Касымакунова:
Да-да-да, правда! Иногда говорят: колхозник, колхозница. А что это на столе? На столе – изобилие труда крестьянского. Дзеці гавораць: «Мамка, пакідай. Нам ужо стыдна. Колькі ты будзеш рабіць?» А я кажу: «Буду рабіць, не чапайце мяне». На благо нашей любимой родины и чтобы было мирное небо над нашей Беларусью. Труд всегда человека украшает. Я сюда пришла, телятками радуюсь.
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