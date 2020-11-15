В 75 лет не собирается бросать трудиться. Как работа в колхозе сделала белоруску счастливой?

Новости Беларуси. Работа на земле – тяжелый труд, не каждому под силу. Не все могут выдержать такие нагрузки. А вот героиня нашего материала уверена: именно труд украшает человека, делает его счастливым, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Галина Касымакунова всю жизнь посвятила телятам. Говорит, на ферме оказалась по зову сердца. Трудится здесь и сейчас в свои вот-вот 75. Белоруска рассказала, как пела песню Президенту на вручении награды и участвовала в митинге «За Беларусь!» Вложила в дело всей жизни немало лет, труда и, безусловно, души. А недавно она получила высокую награду из рук главы государства. Оксана Семашко провела один день за городом и узнала, что именно делает сельчан счастливыми.

– Галина Александровна, как настроение сегодня у вас? Мы вот видим хвойные лапки. К Новому году готовитесь, наверное?

– Нет, не к Новому году. У меня, можно сказать, это постоянно. Телятки дышат этой хвоей.

Восемь утра. Галина Александровна спешит к своим подопечным. В животноводстве она больше полувека. Теперь уже и невозможно представить, сколько за всю жизнь выкормила и поставила на ноги телят.

Галина Касымакунова, животновод филиала «Подсобное сельское хозяйство» ОАО «Слуцкий мясокомбинат»:

Я всегда стараюсь, чтобы у меня было настроение. Я даже лучше дома не сделаю, а здесь телятки. Они же как маленькие детки. За ними нужно внимательно следить.



Такой заботе равноценна и отдача. Малыши прибавляют в весе десятками килограмм.



– А может, помните свой первый день работы? Тогда еще мало опыта было, наверное, и волнительно.

– Я так любила животноводство. К маме ходила, помогала коров доить. Так уже стараюсь!





К труду на ферме тогда еще 13-летнюю Галю приучили родители. И пусть те годы уже давно как корова языком слизала и перед нами взрослая женщина, у которой скоро большой юбилей, искорки в глазах горят по-прежнему.





Галина Касымакунова:

Я как иду на работу, так я и здоровая, и живая. Мне сегодня 75 лет. Я справлюсь с работой только так.

Сельские жители давно приноровились делать из молока творог, сыры и сметану. Кто вырос в деревне, тот знает о сытном, счастливом детстве не понаслышке.





Оксана Семашко, корреспондент:

Вам сюда на экскурсию можно туристов водить, потому что некоторые городские жители даже не знают, как корова, телочка выглядят.