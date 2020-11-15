«Несмотря на полярность, люди должны быть услышаны». Как в Беларуси работают общественные приёмные?

Новости Беларуси. Что важно, в белорусском обществе не просто говорят о диалоге. Власть показывает реальную заинтересованность, а не просто формально обозначает это намерение. Общественные приемные работают по всей стране – и это, безусловно, еще один способ заявить о важной проблеме или предложить свой способ ее решения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Трудовой стаж во время декрета и сортировка мусора онлайн. Что предлагают белорусы в общественных приёмных? Обратиться сюда можно абсолютно с любой просьбой. Кроме исполкомов, такую форму диалога поддержали также государственные и общественные организации. Предложения поступают разные – от отмены в новой Конституции смертной казни до решения простых бытовых вопросов. В тему на неделе погружалась Яна Шипко. Застать чиновника в выходной день без бесконечных очередей и хождений по кабинетам? Теперь реально. В эту субботу, 14 ноября, во всей Минской области открылись общественные приемные.

Надежда Павловна в Узденский райисполком приехала специально из Минска. С надеждой как на последнюю инстанцию.

Обещают, обещают, и никак… Наболевший вопрос к электрикам. В 12 километрах от райцентра у женщины дом. Прямо под окнами проложили новую линию электропередач, поставили опору. Но старую демонтировать забыли. В итоге у дачницы прямо на грядках (или уже, скорее, вместо) – целых два столба. Сколько ни обращалась – беспросветно. И вот на наших глазах пример, как подобный формат приема граждан заменяет обход нескольких инстанций.

Константин Козич, директор Узденского ЖКХ:

Все, понял, хорошо. То есть за следующую неделю вот это выполните, да. Все, понял. Спасибо большое. Вот я сейчас разговаривал с начальником РЭСа. Он сказал: для того чтобы демонтировать опору, потребуется кран. Кран у него будет на этой неделе. У них своего крана нет, он будет со Столбцов. Поэтому они до конца следующей недели этот столб старый вам демонтируют. Оказалось, чтобы решить проблему директору районного ЖКХ, который ведет прием, достаточно одного звонка руководителю местных электросетей.

Надежда Аниськович:

Узнала по телевизору, что с населением разговаривают, помогают по личным вопросам. Думаю, подъеду – возможно, тут помогут. Новый столб поставили, провели свет, а старый почему-то вот (это в сентябре делали, уже два месяца, пообещали в течение двух недель убрать) так и не убрали. Несколько раз подъезжала и к начальнику, и к главному инженеру. Ну вы знаете, как это все иногда бывает с чиновниками: просишь-просишь, обещают-обещают... «Прийти к какому-то единому мнению». В Минской области продолжают работать общественные приёмные Выслушать и решить проблему в таком формате готовы представители самых разных ведомств – от МЧС до землеустроительных служб. Если вопрос к смежной организации, оперативно координируются между собой.

Константин Козич:

В процессе беседы выявляется, что люди предлагают где-то что-то благоустроить, где-то определяют претензию, может, где-то мы не увидели, не досмотрели. И в ходе таких личных бесед мы узнаем проблемы и стараемся выполнять. Один из дней на этой неделе провела на телефоне и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. «Помощь реальна». С какими вопросами белорусы обращались к Наталье Кочановой во время прямой телефонной линии

– Доброе утро. Наталья Ивановна?

– Да, доброе утро.

– У вас сегодня телефонная линия?

– Да, я слушаю.

Вопросы самые разные – от ремонта дорог до помощи больным с коронавирусом. Если бы не звонок на такую линию, борисовчанка Алла с маленьким ребенком могла бы остаться на улице. Договор найма на комнату в общежитии был составлен на сестру гражданского мужа. Когда родственница выписалась, их с ребенком попросили покинуть жилье. Жилищный вопрос благополучно разрешился.

Алла Роднушкина, жительница Борисова:

В тот момент, когда мы звонили на прямую линию, так получилось, что это было на работе. И такая ситуация, что как бы не только я к ней обращалась. Были еще мои коллеги, которые обратилась также на прямую линию. У нас получилась как конференция, то есть онлайн разговор по громкой связи. Мы все говорили, какие вопросы есть в нашем городе, чего бы нам хотелось. Услышано, то есть отвечено письменно.

Чиновники готовы оперативно решать насущные проблемы. Но ждут и предложений по более глобальным вопросам. Услышать обещают каждого.

Геннадий Егоров, начальник главного управления идеологической работы Витебского облисполкома:

Геополитическая и внутриполитическая ситуация говорит нам о том, что нужен диалог. Несмотря на полярность, люди должны быть услышаны. Это и экономика, это образование, это политика, это конституционная реформа. И с тем, чтобы потом эти предложения были проанализированы, систематизированы.