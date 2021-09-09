Обсудят 28 союзных программ. Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.

Главы государств еще раз обсудят 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику.

Одной из тем будет ситуация в Афганистане, в том числе в связи с предстоящими в середине сентября саммитами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.

«Думаю, мы хорошо поработаем. Наверное, уже у нас работы осталось меньше, нежели в прежние наши встречи. Они длились очень долго. И по 5, и по 8 часов. Потому что тогда приходилось нам, можно сказать, как «бульдозеры» проходить, чтобы расчистить дорогу для правительств и экспертов. Они-то поработали, но все время натыкались на проблемы, которые не могли разрешить или принять решение», – приводит слова Президента Беларуси БЕЛТА.

На данный момент на правительственном уровне консенсус найден по всем 28 союзным программам, стороны вышли на финишную прямую. Президентам предстоит оценить проделанную работу, решить, готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены. Основной акцент в документах сделан на устойчивости экономического развития государств.

Союзные программы включают договоренности в сфере экономической интеграции. Это в том числе такие направления, как сближение макроэкономической политики, денежно-кредитные аспекты, вопросы промышленной, аграрной политики и таможенного администрирования, налогового законодательства, защиты прав потребителей, конкуренции и торговой деятельности.

Блок посвящен энергетическому комплексу, включая формирование объединенных рынков, развитие атомной энергетики. Есть также программа, посвященная общим подходам в работе на транспортном рынке.

Союзные программы охватывают вопросы унификации социально-трудовых аспектов, равенства прав граждан Беларуси и России, организации туристической сферы.

Работа над соответствующими документами велась на протяжении последних трех лет и идет в развитие ряда положений, закрепленных в договоре о Союзном государстве 1999 года.