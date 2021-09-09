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Даже с макаронами и пельменями. Откуда у многих привычка есть всё с хлебом?

09 сентября 2021 15:32
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Даже с макаронами и пельменями. Откуда у многих привычка есть всё с хлебом?-1

Алесь Белый, историк материальной культуры:
Голодное детство предыдущих поколений, бабушек в частности в послевоенное время. Я четко знаю, моя основная проблема, что я ем слишком много хлеба. Привычка есть все с хлебом. Это объяснялось тем, что других продуктов не хватало, а хлеб вроде бы недорогой. А сейчас я уже психологически не могу. Я пытаюсь иногда переключить себя на диетические хлебцы, но…

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Это же невкусно.

Алесь Белый:
Да, они невкусные. Эта зависимость очень глубоко сидит.

Даже с макаронами и пельменями. Откуда у многих привычка есть всё с хлебом?-3

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Не думаю, что если вы уберете хлеб, то заметите существенные изменения.

Алена Родовская:
Я думаю, сразу почувствуете себя несчастным человеком, у которого отобрали что-то дорогое и очень родное.

Екатерина Забенько:
Вадим, хлеб уходит из современной гастрономии?

Даже с макаронами и пельменями. Откуда у многих привычка есть всё с хлебом?-5

Вадим Парханович, шеф-повар:
Хлеб остается, это нормально. Даже если это привычка, это нормально. Главное – следить за своим питанием. Если ты следишь за питанием, то можно позволять себе и хлеб, и сладкое, но это дозированно должно быть.

Екатерина Забенько:
Что можно есть с хлебом?

Вадим Парханович:
У меня привычка есть с хлебом все. Это касается макарон, пельменей – я ем хлеб со всем.

Даже с макаронами и пельменями. Откуда у многих привычка есть всё с хлебом?-7

Катерина Никитина, нутрициолог, трихолог:
Но хлеб, который ели наши мамы и который едим мы, – это совершенно разный хлеб. Соответственно, влияние на здоровье совершенно другое.

Алена Родовская:
А что, изменилась рецептура?

Катерина Никитина:
Изменились составляющие. Появилось большое количество консервантов, стабилизаторов каких-то, которые добавляются в хлеб. Заметьте, наши хлеба нынче не черствеют.

Даже с макаронами и пельменями. Откуда у многих привычка есть всё с хлебом?-9

Вадим Парханович:
Не портятся.

Катерина Никитина:
Месяцами лежат и не портятся. То есть там от натурального продукта ноль.

Екатерина Забенько:
А вот испортился бы хлебушек в холодильнике, как я, например, храню, и не потянулась бы ручка лишний раз за хлебом. А в магазин за ним отдельно сегодня не пойдешь.

Катерина Никитина:
Надо понимать, что дело не совсем в привычке. Нам настолько навязывают: вот это можно, а вот это нельзя. И когда человеку говорят «это нельзя», ему, наоборот, хочется еще больше. Читайте далее.

Даже с макаронами и пельменями. Откуда у многих привычка есть всё с хлебом?-11

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# Еда # общество # Алесь Белый # Алена Родовская # Екатерина Забенько # Вадим Парханович # Катерина Никитина # Фотофакт

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