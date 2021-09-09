Даже с макаронами и пельменями. Откуда у многих привычка есть всё с хлебом?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алесь Белый, историк материальной культуры:
Голодное детство предыдущих поколений, бабушек в частности в послевоенное время. Я четко знаю, моя основная проблема, что я ем слишком много хлеба. Привычка есть все с хлебом. Это объяснялось тем, что других продуктов не хватало, а хлеб вроде бы недорогой. А сейчас я уже психологически не могу. Я пытаюсь иногда переключить себя на диетические хлебцы, но…
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Это же невкусно.
Алесь Белый:
Да, они невкусные. Эта зависимость очень глубоко сидит.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Не думаю, что если вы уберете хлеб, то заметите существенные изменения.
Алена Родовская:
Я думаю, сразу почувствуете себя несчастным человеком, у которого отобрали что-то дорогое и очень родное.
Екатерина Забенько:
Вадим, хлеб уходит из современной гастрономии?
Вадим Парханович, шеф-повар:
Хлеб остается, это нормально. Даже если это привычка, это нормально. Главное – следить за своим питанием. Если ты следишь за питанием, то можно позволять себе и хлеб, и сладкое, но это дозированно должно быть.
Екатерина Забенько:
Что можно есть с хлебом?
Вадим Парханович:
У меня привычка есть с хлебом все. Это касается макарон, пельменей – я ем хлеб со всем.
Катерина Никитина, нутрициолог, трихолог:
Но хлеб, который ели наши мамы и который едим мы, – это совершенно разный хлеб. Соответственно, влияние на здоровье совершенно другое.
Алена Родовская:
А что, изменилась рецептура?
Катерина Никитина:
Изменились составляющие. Появилось большое количество консервантов, стабилизаторов каких-то, которые добавляются в хлеб. Заметьте, наши хлеба нынче не черствеют.
Вадим Парханович:
Не портятся.
Катерина Никитина:
Месяцами лежат и не портятся. То есть там от натурального продукта ноль.
Екатерина Забенько:
А вот испортился бы хлебушек в холодильнике, как я, например, храню, и не потянулась бы ручка лишний раз за хлебом. А в магазин за ним отдельно сегодня не пойдешь.
Катерина Никитина:
Надо понимать, что дело не совсем в привычке. Нам настолько навязывают: вот это можно, а вот это нельзя. И когда человеку говорят «это нельзя», ему, наоборот, хочется еще больше. Читайте далее.