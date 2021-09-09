Даже с макаронами и пельменями. Откуда у многих привычка есть всё с хлебом?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алесь Белый, историк материальной культуры:

Голодное детство предыдущих поколений, бабушек в частности в послевоенное время. Я четко знаю, моя основная проблема, что я ем слишком много хлеба. Привычка есть все с хлебом. Это объяснялось тем, что других продуктов не хватало, а хлеб вроде бы недорогой. А сейчас я уже психологически не могу. Я пытаюсь иногда переключить себя на диетические хлебцы, но… Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Это же невкусно. Алесь Белый:

Да, они невкусные. Эта зависимость очень глубоко сидит.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Не думаю, что если вы уберете хлеб, то заметите существенные изменения. Алена Родовская:

Я думаю, сразу почувствуете себя несчастным человеком, у которого отобрали что-то дорогое и очень родное. Екатерина Забенько:

Вадим, хлеб уходит из современной гастрономии?

Вадим Парханович, шеф-повар:

Хлеб остается, это нормально. Даже если это привычка, это нормально. Главное – следить за своим питанием. Если ты следишь за питанием, то можно позволять себе и хлеб, и сладкое, но это дозированно должно быть. Екатерина Забенько:

Что можно есть с хлебом? Вадим Парханович:

У меня привычка есть с хлебом все. Это касается макарон, пельменей – я ем хлеб со всем.

Катерина Никитина, нутрициолог, трихолог:

Но хлеб, который ели наши мамы и который едим мы, – это совершенно разный хлеб. Соответственно, влияние на здоровье совершенно другое. Алена Родовская:

А что, изменилась рецептура? Катерина Никитина:

Изменились составляющие. Появилось большое количество консервантов, стабилизаторов каких-то, которые добавляются в хлеб. Заметьте, наши хлеба нынче не черствеют.