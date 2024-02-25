Около 600 волонтёров работают на избирательных участках Гродненской области

Прошли обучение и готовы помогать. Около 600 волонтеров работают на избирательных участках Гродненской области. Только от аграрного университета вызвались 20 человек, в зоне их ответственности 10 участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная задача активистов БРСМ – помочь избирателю сориентироваться: сопроводить на участок, к которому относится его адрес, подсказать всю необходимую информацию по единому дню голосования, особенно, если речь о молодежи, которая в электоральной кампании участвует впервые. Волонтеры прошли тренинги, на которых обучились правилам коммуникации с маломобильными людьми и инвалидами. Задействованы и представители молодежных отрядов охраны правопорядка. Они работают в связке с сотрудниками РОВД. При малейшем подозрении на правонарушение молодые люди готовы передать информацию в милицию.

Александра Климко, волонтер отряда «Крыніцы дабрыні» Гродненского государственного аграрного университета:

Я считаю, что работа волонтеров очень важна, потому что мы помогаем людям дойти до избирательного участка, где-то что-то подсказать, подсказать, где гардероб.

Иван Антонов, боец молодежного отряда охраны правопорядка Гродненского государственного аграрного университета:

Наш весь отряд за несколько недель до того, как мы узнали, что будем помогать сотрудникам Ленинского РОВД, который нам помогает на наших выборах, обеспечивает порядок. Составлялся график дежурств, подходили к этому очень организованно.