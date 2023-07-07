Общий стаж – больше 400 лет. На Дубровенском льнозаводе работает сразу 2 династии сотрудников

Виктор Пралич, корреспондент:

Специалисты утверждают, что официально в мире насчитывается около 50 тысяч профессий и специальностей. И ежегодно этот список в среднем пополняется на 500. Очевидно, что выбор велик. Но есть и те, кто уже годами не сходит с проторенного в профессии пути. А их общий стаж работы измеряется несколькими столетиями и поколениями. Династии – «Специальный репортаж» на СТВ.

Татьяна Васильева в музее Дубровенского льнозавода, как будто в машине времени. Здесь около тысячи экспонатов, часть из которых возвращает родоначальницу династии Васильевых в далекие 1980-е, когда молодой девушкой Татьяна переступила порог отдела кадров льнозавода. Так и осталась здесь до выхода на заслуженный отдых.

Татьяна Васильева, жительница Дубровно:

Я сначала приехала еще на старый льнозавод. Раньше нашего директора пришла на работу. Потом новый завод строился. Я в 1981 году пошла в декрет, из декрета пошла в детский сад. Потом назад пришла. Все менялось, новую линию поставили. Раньше было два потока – это старые линии. Потом новые поставили. Качество хорошее, длинное волокно. Сегодня на Дубровенском льнозаводе Васильевы – уже династия. Общий стаж – 212 лет.

Ольга Васильева, съемщик длинного сырья и волокна Дубровенского льнозавода:

Васильева Татьяна Анатольевна работала, Васильева Екатерина Анатольевна, мой муж Васильев Юрий Сергеевич, я Васильева Ольга Вячеславовна, Васильев Игорь Александрович, Васильев Александр Сергеевич, Васильева Анна. Нас работает девять человек. Невестка Татьяны – Ольга – съемщик длинного сырья и волокна. Профессия редкая и на первый взгляд может показаться, что уж слишком простая.

К примеру, работать съемщики должны без перчаток. Лен – культура со своим характером и особенностями. А потому чтобы определить его качество и правильно отсортировать, нужен острый глаз и четкое осязание. Ольга признается, что приходит это с опытом.

Ольга Васильева:

Мы работаем – 12 человек в смене. Мне надо сделать норматив волокна, показатели, чтобы потом мы получили не только заработную плату, но и качество. На работу я уже иду как на праздник.

Дубровенский льнозавод – одно из крупнейших предприятий по выработке льноволокна в стране и лидер в Витебской области. Продукция из северного шелка востребована не только на отечественном рынке, но и далеко за пределами нашей страны. Несмотря на почетный возраст, а льнозаводу более 90 лет, здесь гармонично и, главное, эффективно сочетаются современное оборудование и, казалось бы, в XXI веке ручной труд.

Ирина Кривова, сортировщик сырья и волокна Дубровенского льнозавода:

Я сортировщик длинного волокна. В мою работу входит разложить волокно по номерам, от высшего к низшему. Органолептически – это по цвету, по крепости. По качеству – от 8 до 12 номера. Вот это входит в мою работу. Работа монотонная, терпение должно быть. Это прежде всего.

Ирина Кривова – представитель династии Павлович. Общий стаж работы – 220 лет. На Дубровенском льнозаводе это рекорд. Хотя сама Ирина признается, что и в мыслях не было связывать свою жизнь с этим знаменитым предприятием. Но судьба распорядилась по-другому.