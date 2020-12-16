Прямой эфир

Новости экономики за 16.12.2020

16 декабря 2020 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кто может заработать на торговом конфликте Китая и Австралии? Почему мировые технологические гиганты могут лишиться миллиардов долларов? Как белорусская онлайн-платформа поможет контролировать инфляцию? И сколько семей досрочно воспользовались семейным капиталом?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ СТАНЕТ ПЛАТНОЙ С 2021 ГОДА

С 2021 года зарядка электромобилей в стране станет платной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарядить электрокар будет в два раза дешевле, чем заправить топливом.

Новости экономики за 16.12.2020-1

Зарядка на 100 километров обойдется примерно в 6 рублей. Цена 1 кВт на станциях постоянного тока – 39 копеек, переменного – 29 копеек.

С вводом тарифа стоимость зарядки останется самой низкой в Европе – во многом благодаря введению в эксплуатацию БелАЭС.

Общий объём депозитов семейного капитала в Беларуси превысил 910 млн долларов

КТО МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ НА ТОРГОВОМ КОНФЛИКТЕ КИТАЯ И АВСТРАЛИИ?

Торговый конфликт Китая и Австралии привел к тому, что фактически Пекин запретил поставки австралийского угля. На этом могут сыграть российские компании.

Новости экономики за 16.12.2020-4

Угледобывающие корпорации рассчитывают на рост продаж в Китай в 30 раз за четыре года до 30 миллионов тонн. В попытке заработать на взлетевших ценах на сырье угольные компании в срочном порядке объединяются в СП, чтобы продвигать уголь на китайском рынке.

Новости экономики за 16.12.2020-7

Суть конфликта Китая и Австралии – в организованном международном расследовании происхождения коронавируса и причин пандемии.

В Беларуси создадут онлайн-платформу для мониторинга цен

ПОЧЕМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ МОГУТ ЛИШИТЬСЯ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Великобритания хочет ввести штрафы для Facebook, Google и Twitter до 10 % от их глобального дохода. По новому закону британских властей технологические гиганты должны оперативно удалять и ограничивать распространение незаконного контента. За невыполнение этих и других требований им грозят многомиллиардные штрафы.

Новости экономики за 16.12.2020-10

За исполнением наказаний будет следить подразделение по работе с цифровыми рынками. Например, с Facebook могут взыскать до 7 миллиардов долларов, а с Google – 16 миллиардов.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси создадут онлайн-платформу для мониторинга цен
16 декабря 2020 14:39

В Беларуси создадут онлайн-платформу для мониторинга цен

В Минской области планируют построить 30 зерносушильных комплексов в 2021 году
15 декабря 2020 20:15

В Минской области планируют построить 30 зерносушильных комплексов в 2021 году

Директор ООО «Амкодор-Можа»: по итогам 2020 года в предприятие вложено более 10,5 млн инвестиций
15 декабря 2020 19:58

Директор ООО «Амкодор-Можа»: по итогам 2020 года в предприятие вложено более 10,5 млн инвестиций