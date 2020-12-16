Новости экономики за 16.12.2020

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Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ СТАНЕТ ПЛАТНОЙ С 2021 ГОДА

С 2021 года зарядка электромобилей в стране станет платной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарядить электрокар будет в два раза дешевле, чем заправить топливом.