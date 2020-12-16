Новости экономики за 16.12.2020
Новости Беларуси. Кто может заработать на торговом конфликте Китая и Австралии? Почему мировые технологические гиганты могут лишиться миллиардов долларов? Как белорусская онлайн-платформа поможет контролировать инфляцию? И сколько семей досрочно воспользовались семейным капиталом?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы.
ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ СТАНЕТ ПЛАТНОЙ С 2021 ГОДА
С 2021 года зарядка электромобилей в стране станет платной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарядить электрокар будет в два раза дешевле, чем заправить топливом.
Зарядка на 100 километров обойдется примерно в 6 рублей. Цена 1 кВт на станциях постоянного тока – 39 копеек, переменного – 29 копеек.
С вводом тарифа стоимость зарядки останется самой низкой в Европе – во многом благодаря введению в эксплуатацию БелАЭС.
Общий объём депозитов семейного капитала в Беларуси превысил 910 млн долларов
КТО МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ НА ТОРГОВОМ КОНФЛИКТЕ КИТАЯ И АВСТРАЛИИ?
Торговый конфликт Китая и Австралии привел к тому, что фактически Пекин запретил поставки австралийского угля. На этом могут сыграть российские компании.
Угледобывающие корпорации рассчитывают на рост продаж в Китай в 30 раз за четыре года до 30 миллионов тонн. В попытке заработать на взлетевших ценах на сырье угольные компании в срочном порядке объединяются в СП, чтобы продвигать уголь на китайском рынке.
Суть конфликта Китая и Австралии – в организованном международном расследовании происхождения коронавируса и причин пандемии.
В Беларуси создадут онлайн-платформу для мониторинга цен
ПОЧЕМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ МОГУТ ЛИШИТЬСЯ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ
Великобритания хочет ввести штрафы для Facebook, Google и Twitter до 10 % от их глобального дохода. По новому закону британских властей технологические гиганты должны оперативно удалять и ограничивать распространение незаконного контента. За невыполнение этих и других требований им грозят многомиллиардные штрафы.
За исполнением наказаний будет следить подразделение по работе с цифровыми рынками. Например, с Facebook могут взыскать до 7 миллиардов долларов, а с Google – 16 миллиардов.