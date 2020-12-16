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За счёт госбюджета в Минской области построили 190 тысяч квадратов жилья

16 декабря 2020 13:48
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Новости Беларуси. Более миллиона квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в 2020 году в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 190 тысяч из них построено для нуждающихся за счет государственного бюджета. Богат новоселами Минский район.

За счёт госбюджета в Минской области построили 190 тысяч квадратов жилья-1

Совсем недавно новый жилой дом сдали в Столбцах. Пятиэтажка разместилась на улице Мира. Ее возводил Солигорский домостроительный комбинат. В многоэтажке 70 квартир. Жилье предназначено для многодетных семей и тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

За счёт госбюджета в Минской области построили 190 тысяч квадратов жилья-4

Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского райисполкома:
В 70 квартирах 20 квартир было коммерческого направления, 50 квартир было предоставлено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В данном доме проживать будут 40 многодетных семей, три семьи, имеющие в составе детей-инвалидов либо сами являются инвалидами. Остальные квартиры были предоставлены (семь штук) гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по различным направлениям.

За счёт госбюджета в Минской области построили 190 тысяч квадратов жилья-7

Вероника Григорович:
Когда построили, нам позвонили, сказали, что дом сдан, можете прийти посмотреть. Мы вот ключи получили. Мужа просубсидировали, плюс капитал материнский – и получилась квартира.

За счёт госбюджета в Минской области построили 190 тысяч квадратов жилья-10

При строительстве жилого дома использовали все современные технологии. Предусмотрена безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Евгений Кондратович # Вероника Григорович # Фотофакт

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