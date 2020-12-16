МВД: за 11 месяцев порядка 60 % из числа выявленных лиц, которые совершили преступления, являлись безработными

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают один из самых низких уровней безработицы в Европе и мире – порядка 4 %. В то время как по ЕС средний показатель составляет 7,5 %, в США – 7,9 %, в соседней с нами Литве – почти 10%. Об этом шла речь 16 декабря во время круглого стола в Доме прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси принят ряд мер в сфере занятости и безработицы. Это как гарантии трудоустройства, так и возможность переобучения и получения новой специальности. Государство потратило на это порядка 3 миллионов рублей. Этой помощью воспользовались 250 организаций и более 20 тысяч человек. Правда, не все из числа безработных готовы воспользоваться такими возможностями.