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МВД: за 11 месяцев порядка 60 % из числа выявленных лиц, которые совершили преступления, являлись безработными

16 декабря 2020 13:39
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Новости Беларуси. В Беларуси отмечают один из самых низких уровней безработицы в Европе и мире – порядка 4 %. В то время как по ЕС средний показатель составляет 7,5 %, в США – 7,9 %, в соседней с нами Литве – почти 10%. Об этом шла речь 16 декабря во время круглого стола в Доме прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МВД: за 11 месяцев порядка 60 % из числа выявленных лиц, которые совершили преступления, являлись безработными-1

В Беларуси принят ряд мер в сфере занятости и безработицы. Это как гарантии трудоустройства, так и возможность переобучения и получения новой специальности. Государство потратило на это порядка 3 миллионов рублей. Этой помощью воспользовались 250 организаций и более 20 тысяч человек. Правда, не все из числа безработных готовы воспользоваться такими возможностями. 

МВД: за 11 месяцев порядка 60 % из числа выявленных лиц, которые совершили преступления, являлись безработными-4

Дмитрий Курьян, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
Лица, которые не занимаются трудовой деятельностью, не занимаются учебой, имеют много свободного времени, предоставлены сами себе. И зачастую получается так, что вот это свободное время они, к сожалению, проводят не с какой-то пользой, а, приходится констатировать, совершая правонарушения и, что еще печальнее, какие-то преступления. За 11 месяцев текущего года порядка 60 % из числа выявленных лиц, которые совершили преступления, как раз таки являлись безработными.  

# Безработица # общество # Дмитрий Курьян # Фотофакт

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