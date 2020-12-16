Если лёд толще вашей ладони, тогда он вас выдержит. Правила безопасности от ОСВОД

Новости Беларуси. Спасатели усиливают мониторинг водоемов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это связано с заморозками и, как следствие, с первым льдом.

Так, в Слуцке для зимних развлечений используют речку в центре города. Рядом две школы и гимназия, поэтому за безопасностью детей следят особенно внимательно.

Несмотря на это, уже зафиксированы первые попытки покататься на коньках и санках и даже порыбачить.

Олег Рудницкий, председатель Слуцкой районной организации общества спасения на водах:

Хочется отметить, что лед на разных водоемах становится по-разному. Это период ледостава, учитывая еще наши такие зимы непостоянные. И лед тоже бывает разный, чтобы знали даже по оттенку.

Лед белый, с желтоватым оттенком менее прочен, он обычно становится таким во время оттепели и изморози, когда температура меняется с минуса на плюс. Лед, который без воздушных пузырьков, синеватого или зеленоватого оттенка – самый прочный лед.

У меня многие спрашивают: семь сантиметров как определить – линейку с собой носить? Особенно дети. Я говорю, что толщину льда можно определить визуально, если есть такая возможность – это человеческая ладонь. Если вы визуально видите, что лед толще вашей ладони, тогда он вас выдержит, если нет – значит нет.