Прямой эфир

Если лёд толще вашей ладони, тогда он вас выдержит. Правила безопасности от ОСВОД

16 декабря 2020 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Спасатели усиливают мониторинг водоемов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это связано с заморозками и, как следствие, с первым льдом.

Перепады температур не позволяют покрытию укрепиться, поэтому выход на поверхность воды пока что слишком небезопасен.

Если лёд толще вашей ладони, тогда он вас выдержит. Правила безопасности от ОСВОД-1

Несмотря на это, уже зафиксированы первые попытки покататься на коньках и санках и даже порыбачить. 

Так, в Слуцке для зимних развлечений используют речку в центре города. Рядом две школы и гимназия, поэтому за безопасностью детей следят особенно внимательно.

Если лёд толще вашей ладони, тогда он вас выдержит. Правила безопасности от ОСВОД-4

Олег Рудницкий, председатель Слуцкой районной организации общества спасения на водах:
Хочется отметить, что лед на разных водоемах становится по-разному. Это период ледостава, учитывая еще наши такие зимы непостоянные. И лед тоже бывает разный, чтобы знали даже по оттенку.

Лед белый, с желтоватым оттенком менее прочен, он обычно становится таким во время оттепели и изморози, когда температура меняется с минуса на плюс. Лед, который без воздушных пузырьков, синеватого или зеленоватого оттенка – самый прочный лед.

У меня многие спрашивают: семь сантиметров как определить – линейку с собой носить? Особенно дети. Я говорю, что толщину льда можно определить визуально, если есть такая возможность – это человеческая ладонь. Если вы визуально видите, что лед толще вашей ладони, тогда он вас выдержит, если нет – значит нет.

Если лёд толще вашей ладони, тогда он вас выдержит. Правила безопасности от ОСВОД-7

С начала декабря в Минской области не зафиксировано ни одного несчастного случая из-за тонкого льда. Специалисты связывают положительную тенденцию с постоянной профилактикой. Ее ежегодно проводят перед началом зимнего сезона в школах, на предприятиях и в организациях.

# Правила безопасности # общество # Олег Рудницкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За счёт госбюджета в Минской области построили 190 тысяч квадратов жилья
16 декабря 2020 13:48

За счёт госбюджета в Минской области построили 190 тысяч квадратов жилья

МВД: за 11 месяцев порядка 60 % из числа выявленных лиц, которые совершили преступления, являлись безработными
16 декабря 2020 13:39

МВД: за 11 месяцев порядка 60 % из числа выявленных лиц, которые совершили преступления, являлись безработными

Алексей Дзермант: важно не просто наказывать, трудоустраивать, но и показывать альтернативы деструктивному поведению
16 декабря 2020 13:31

Алексей Дзермант: важно не просто наказывать, трудоустраивать, но и показывать альтернативы деструктивному поведению