Мошенничество с трудовой книжкой. Как это? Рассказали сотрудники МВД

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Вы интересную запись предоставили. Получается, что иногда работа мошенника становится официальным трудоустройством?

Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Это некая ширма. Чтобы создать легенду, человека берут под какой-то магазин, он может быть менеджером, специалистом, консультантом, заводится трудовая книжка, выплачиваются денежные средства в виде заработной платы. Но это ширма, за которой скрыта целая индустрия мошенничества. Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Причем официальная ширма.

Сотрудница кол-центра (Украина):

Можно заработать. Оперативный сотрудник (Беларусь):

Официально даже набирают? Прикольно. Сотрудница кол-центра (Украина):

Да, мы официально работаем. Оперативный сотрудник (Беларусь):

И даже в трудовой записи есть? Сотрудница кол-центра (Украина):

Да, конечно. Кол-центра торгового магазина. Нашим милиционерам платят за то, что они нас крышуют. Но все милиционеры нас любят, накрывают кол-центры. Наша патрульная полиция имеет хорошие денежки с нас. Тот, кто обучает наших людей, – психолог по профессии. Он обучает, как давить на человека так, чтобы он согласился. Представляете, провести человека на кредит, загрузить его на непонятные счеты, говорить ему, что ты его погасил. Это же надо давить. Оперативный сотрудник (Беларусь):

Где брать данные человека? Не позвонишь же первому попавшемуся.

Сотрудница кол-центра (Украина):

Номера телефонов берутся из генератора Google. Генератор чисел. Вводятся первые три цифры оператора, и все. Есть программы, где и паспортные данные есть. Но зачем, если просто можно узнать все у человека невзначай? Оперативный сотрудник (Беларусь):

Если человек неудобный вопрос задает? Сотрудница кол-центра (Украина):

Все вопросы, которые задают люди, одни и те же. У нас есть все ответы. У нас на компьютере есть спич, по которому ты говоришь, и на все вопросы есть ответы. На абсолютно любой вопрос есть ответ, потому что мы уже 4 года звоним по телефонам. Наталья Сахарчук:

Это разговор довольно показательный. Мы прекрасно с вами понимаем, что это организованная и устойчивая группа людей, которая хорошо подготовлена.