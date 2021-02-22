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Общались 6,5 часов. Чем закончилась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи?

22 февраля 2021 20:10
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Новости Беларуси. Кооперация, финансы и интеграция. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели неформальные переговоры в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили и о совместной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Россия уже передала Беларуси технологии для производства вакцины. Ее планируют выпускать уже в марте на одном из белорусских предприятий.

Общались 6,5 часов. Чем закончилась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи?-1

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Основная часть беседы проходила в Красной Поляне на высоте почти 1 400 метров над уровнем моря и длилась около часа, а вот неформальную часть общения продолжили уже на свежем воздухе – лидеры стран катались на лыжах. В итоге президенты общались 6,5 часа.

Общались 6,5 часов. Чем закончилась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи?-4

С улыбками и хорошим настроением – так завершился этот сочинский вечер. Путин проводил гостя.

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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