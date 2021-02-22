Общались 6,5 часов. Чем закончилась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи?

Говорили и о совместной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Россия уже передала Беларуси технологии для производства вакцины. Ее планируют выпускать уже в марте на одном из белорусских предприятий.

Новости Беларуси. Кооперация, финансы и интеграция. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели неформальные переговоры в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Читайте также:

Александр Лукашенко о встрече с Владимиром Путиным: серьёзные переговоры в обычной одежде – мы просто близкие люди

Что говорят политологи о встрече президентов Беларуси и России в Сочи?

Что было в корзине, которую Лукашенко подарил Путину в Сочи?

Основная часть беседы проходила в Красной Поляне на высоте почти 1 400 метров над уровнем моря и длилась около часа, а вот неформальную часть общения продолжили уже на свежем воздухе – лидеры стран катались на лыжах. В итоге президенты общались 6,5 часа.