Общаемся с художниками. Как белорусские производители одежды изучают запросы потребителей?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Мне кажется, все-таки люди делятся на два лагеря – те, кто выбирают качество, но более скучноватый стиль, и те, кто выбирает креатив, но ниже качество. Анастасия, что предпочитают белорусы в основном? Все-таки хочется красиво и безопасно, тем более что касается детей.

Анастасия Мурач, ведущий товаровед по группе детского ассортимента ЦУМа:

Креативное тоже может быть очень качественное и красивое. То есть сейчас особенно, если учитывать, что детская одежда должна быть качественна, натуральные ткани обязательно должны присутствовать. Я хочу вам сказать, что покупатели – мы часто с ними общаемся и слышим их, что они хотят. Мы доносим эти мысли, слова до производителя. У нас так называемые есть художественные советы, где мы присутствуем и общаемся даже с художниками. То есть они представляют нам свою продукцию – какие-то элементы, молнии, пуговицы. По тканям, моделям, какие-то рюши – всевозможные отделки. Так как мы работаем с покупателем, видим и говорим, что, допустим, это надо убрать, это излишне или цвет не такой в какой-то юбке или каком-то изделии. Тогда художники нас слышат и принимают решение – меняют какое-то изделие, цвет либо просто убирают это изделие с продажи.

Дети проводят больше времени в школе. Это требует глубокого изучения. Получается, что к школе готовимся мы уже, можно сказать, с января. То есть создаются рабочие группы такие, мы анализируем продажи прошлые, допустим, какого-то изделия. Также учитывается, что хотят. То есть если девочка – больше продавались юбки. Мы доносим производителю, что нам не хватило того-то – допустим, юбок. Они тогда в своих коллекциях увеличивают эту номенклатуру ассортиментную. Если какие-то остатки очень большие остаются какого-то изделия, как сейчас, девочки уже отошли от платьев и сарафанов. Значит, мы говорим производителю делать это в минимальном количестве, на распылять такой ассортимент. То есть девочки сейчас носят в основном брюки. Брюки есть всевозможных моделей – широкие, узкие, от бедра. Значит, производитель сейчас очень радует этим ассортиментом, и покупатели покупают их.

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