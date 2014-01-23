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Образовательный проект «Планета Япония» в Мяделе: выставка, примерко кимоно и индиго-шоу

23 января 2014 13:51
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Новости Беларуси. Образовательный проект стартовал в Мядельском районе. На экспозиции в музее представлено более 80 экспонатов из Японии: восковые фигуры самураев, персонажи сказок, куклы XIX века, кимоно, обувь. В залах звучит японская музыка, демонстрируется видеофильм.

Каждый желающий может одеть кимоно, взять в руки оружие. Специалист Японского центра проводит тематические семинары и лекции.

Средства, собранные на выставке, направят на проекты укрепления дружбы и взаимопонимания между народами Японии и Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Урбшас, научный сотрудник Мядзельского музея народной славы:
Для детей в основном интересны вот эти японские мифологические существа. И еще у нас впервые в Европе проходит индиго-шоу. То есть шоу, где дети сами рисуют светом. На специальной доске, которая обработана специальными японским красками.

# общество # Международное сотрудничество # Фотофакт # Беларусь-Япония # Татьяна Урбшас # Мядельский музей народной славы

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