Валидаторы, смс-оплата проезда и электронные табло на остановках. Какие еще новинки появятся в общественном транспорте Минска

Общественный транспорт Минска существенно преобразился. Сегодня каждое транспортное средство города оборудовали по последнему слову техники. Вместо привычных красных компостеров, которые за срок их службы можно смело назвать легендарными, в атобусах, троллейбусах и трамваях появилась автоматизированная система оплаты и контроля проезда.

Валидатор, электронный компостер, бесконтактная карта – сейчас минчане активно разбираются в замысловатой терминологии. Буквально в следующем месяце начнется не тестовая, а реальная эксплуатация новой системы контроля.

Вадим Смотряев, разработчик автоматизированных систем:

Эта карточка является действительно проездным билетом и для ее проверки в транспортных средствах устанавливаются устройства. Они называются валидаторы. Они осуществляют проверку по записанному тарифу.

Если Вы второй раз приложите карточку, списание средств не произойдет, а отобразится тот тариф, с помощью которого вы его оплатили.

Ознакомиться с валидаторами минчане могут в каждом транспортном средстве города. Первыми примерили на себе электронные новации салоны трамваев.

Для того, чтобы оплатить проезд с помощью валидатора, достаточно поднести к нему смарт-карту. Внешне новый проездной похож на магнитную карточку, которой минчане сегодня активно пользуются в метро. Однако функции бесконтактный проездной билет выполянет иные: всего на нем может размещаться до шести видов проездных билетов.

Воспользоваться новым проездным билетом можно будет не вынимая его из кошельков, карманов и даже сумок.

Бумажные талончики из киосков «Минсктранс» никуда не исчезнут, они лишь координально изменят свой дизайн. Он станет заметно ярче и красочнее. Для гашения одноразовых бумажных билетов наряду с валидаторами в общественном транспорте уже установили электронные компостеры.

Со временем минчане попрощаются с кондукторами, которые в будущем пополнят ряды контролеров.

Вадим Смотряев, разработчик автоматизированный систем:

У каждого контролера существует специальная служебная карточка, на которой напечатаны и персональные данные контролера, и фотография. С помощью этой служебной карточки контролер, входя в транспортное средство, сможет заблокировать систему оплаты.

Планируется, что полностью автоматизированная система оплаты проезда заработает в Минске к чемпионату мира по хоккею.

Воспользоваться новыми проездными билетами возможно будет и в метро. Кроме того, оплатить проезд в минской подземке жители и гости столицы смогут с помощью обычной телефонной СМСки. На некотрых станциях метрополитена уже установили тестовые терминалы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Игорь Дадалко, заместитель начальника службы движения КУП «Минский метрополитен»:

В течение января планируется оснастить каждый вестибюль всех станций (это 49 вестибюлей) такими устройствами. В январе будет проведена опытная эксплуатация, дополнительная, в комплексе всех устройств. По результатам будет определен срок, когда эта система будет запущена для пассажиров.

Такие терминалы только на первый взгляд кажутся сложными в использовании. На самом деле достаточно поднести экран телефона с смс-ответом к турникету, как терминал за доли секунды считает оплату проезда. Кстати, прикладывать к сканеру можно любые модели мобильных телефонов. Удобен новый способ оплаты именно в том случае, если в кармане не оказалось наличных денег.

Еще одна новинка от «Минсктранс» – электронные табло на остановках общественного транспорта. Пока таких устройств в городе установлено около пяти: в основном в местах с максимальным пассажиропотоком. На электронном табло минчане могут увидеть номер мершрута и самостоятельно отслеживать, через какой промежуток времени транспортное средство прибудет на остановку.

Работает электронное табло вне зависимости от погодных условий. И надежно защищено от вандалов.

Андрей Поплевко, заместитель генирально директора КУП «Минсктранс»:

В рамках подготовки к чемпионату мира у нас уже определены еще 15 остановочных пунктов, на которых будут они установлены. Всего на данном этапе установятся 20 табло.

Благодаря этим новшествам, жизнь современного минчанина уже в скором будущем станет гораздо комфортнее.