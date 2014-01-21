Около 10-12 ВУЗов в Беларуси предлагают новую форму обучения - дистанционную. Какие наиболее востребованные специальности?

В программе «Такова судьба» на СТВ обсудили проблемы дистанционного обучения в Беларуси.

Учиться, не посещая лекции — об этом наверняка мечтают многие студенты.

Свободный график, обучение без привязки к месту жительства — плюсов много.

Никита Гришкевич именно такую, дистанционную, форму обучения для себя и выбрал. 2-3 часа, несколько дней в неделю — это то время, которое он тратит на занятия.

Как пришло понимание, решение того, что надо переходить на дистанционное обучение?

Никита Гришкевич, студент 3 курса БГУИР:

Первые два года я отучился на стационаре, на очном отделении. Но решил перейти на дистанционное обучение, так как там есть большое количество свободного времени. Я не завишу от учебного процесса, нет возможности ходить на лекции, на занятия.

Для чего Вам свободное время?

Никита Гришкевич, студент 3 курса БГУИР:

В первую очередь для работы, чтобы иметь свой заработок, не зависеть от родителей.

Василий Бондарик, декан факультета дистанционного обучения БГУИР:

Для дистанционного обучения нужна очень высокая самоорганизация. Один из таких условных недостатков дистанционного обучения. Не каждый может самоорганизоваться. У нас много отчислений с дистанционной формы обучения.

Сколько ВУЗов в Беларуси обучают на дистанционной форме?

Николай Маруда, консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Около 10-12 ВУЗов.

На первом месте у нас БНТУ — выпускниками стали более 1 тыс. человек, обучается около тысячи; БГУИР— 600 человек учится, 172 человека выпустилось.

Если изучить перечень специальностей, которым учатся студенты, то это, в первую очередь IT – технологии. И обучение в БГУИРе с этим связано, и люди к этому готовы, и им легче именно заниматься обучением в этой сфере. Второе направление, в котором широко представлены будущие специалисты, которые получают в такой форме высшее образование — это менеджмент, маркетинг. Все-таки это специальности, направленность которых идет в гуманитарную сторону. Пока что у нас практически совсем не представлена специальность машиностроительного профиля, потому что на сегодняшний момент, с моей точки зрения, есть недостаток учебных материалов в электронном виде.

Игорь Сатиков, директор Международного института дистанционного образования БНТУ:

Правы наши коллеги, которые говорят, что школьнику практически невозможно в наших условиях учиться, поэтому количество школьников, поступающих сегодня к нам невелико — буквально единицы. Основная целевая аудитория — выпускники колледжей, тех, кто закончил какую-то свою обучающую программу и готов продолжить свое обучение, получить высшее образование.

Сегодня это специальности, связанные с IT- технологиями, экономика и управление на предприятии и менеджмент.

Владимир Апанасович, директор института бизнеса и менеджмента технологий БГУ:

Наш институт уже 7 лет работает над реализацией программы дистанционного образования. У нас аудитория не студенческая, не те люди, которые приходят получать высшее образование, это люди с высшим образованием. Человек приходит осознанно учиться, он платит, причем платит немалую сумму.

Есть еще одна проблема в дистанционном образовании. Когда мы просто имитируем в образовании тот реальный учебный процесс, который происходит в аудитории, то здесь, безусловно, нужно учитывать особенности того, что человек находится на расстоянии.

Чем еще привлекательно дистанционном образовании — нет преподавателя, фактор экзаменатора отходит на второй план.

Наталья Козыренко, старший преподаватель философии и идеологической работы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Когда я ставлю оценку 8-6 баллов, а бывает и ниже, то, я думаю, ведь не всегда в письменном виде можно выразить ровно то, что мог бы мне ответить слушатель, ровно так же, как и студент. Поэтому здесь есть и плюсы, и минусы этого дистанционного тестирования.

Я читаю на 5 курсе у студентов. И когда в аудиторию приходит половина, а вторая половина работает, то я понимаю, что лучше бы они это образование получили дистанционно, чем они все равно прогуляли.

У нас был проект «Методики информирования». Там порядка 14 компетенций, которая формирует Академия управления у наших будущих управленцев, так скажем. И по окончании программы обучения их протестировали и спросили: «Вам удобнее классическое образование получать?». 43% проголосовали, что да, на самом деле классическое образование все-таки тот вариант, который для них более приемлем.

Дистанционное образование хорошо в получении каждого последующего образования.

Валерий Манкевич, заместитель директора Государственного института управления и социальных технологий БГУ:

Наш институт готовит специалистов, которые будут работать с людьми — менеджеры, маркетологи, психологи, реабилитологи, правоведы. Человеку, который свою профессиональную судьбу в дальнейшем связывает с людьми, ему нужно уметь общаться, ему нужно быть коммуникабельным. В настоящий момент мы постепенно отказываемся от письменных форм экзаменов. Постепенно переходим на устную форму. Мы видим, как студент усвоил предмет, как он может формулировать свою мысль, как он может сделать выводы. Технологии дистанционного обучения, на мой взгляд, должны интегрироваться во все формы обучения — где-то в большей степени, где-то в меньшей.