Минск в период наполеоновских войн 1812 года: приют для великой армии, центр продовольствия и госпиталь

Верхний, Нижний и Новый рынки, Троицкое и Раковское предместья, Татарская слобода, Кошары и Ляховка. Минск накануне войны 1812 года был небольшим провинциальным городком с населением порядка 11 тысяч человек. По словам одного из участников похода 1812 года немца Робера Бомсдорфа, в то время Минск был «лучшим после Вильно городом в Белорусско-Литовском крае. А среди его жителей было много интеллигентных семейств, одинаково свободно общавшихся как на французском, так и на немецком». В 1802 году Минск посещает император Александр I. Он отправляется на бал, кружит с дамами и беседует с Михаилом Клеофасом Огинским. Сегодня о светском приеме молчит смотровая площадка Верхнего города.

С первых дней военной кампании между двумя известными военачальниками маршалом Даву и генералом от инфантерии Багратионом развернулась своеобразная гонка: кто из них первым займет Минск. Багратион выбрал наш город как самый короткий путь для соединения с первой западной армией Барклая-де-Толи, которая дожидалась его в Витебске. Чтобы помешать русским войскам, Наполеон отправляет в Минск одного из лучших военачальников – маршала Даву, который, имея в запасе несколько переходов, без труда занимает Минск.

Городские власти не были готовы к скоропалительному визиту французов. Губернатор Минска Павел Михайлович Добринский всего за два дня до прибытия в город наполеоновских войск получил от Багратиона приказ о начале эвакуации. Все, что не удастся вывести, приказали сжечь. Вот только вывозить казенное имущество было не на чем. Весь транспорт накануне забрала 27-я пехотная дивизия. Удалось спасти лишь часть ценных вещей и вывезти раненых.

Степан Лютых, старший научный сотрудник отдела археологии, нумизматики и оружия Национального исторического музея Республики Беларусь:

Губернатор Минска поручил комиссионеру Рейфельду поджечь продовольственные магазины. Но из-за того, что власти реально в городе уже не было, вся власть принадлежала Совету по обеспечению спокойствия, в состав которого входила минская шляхта, они этого комиссионера подкупили и тем самым не позволили сжечь продовольственные магазины. Если бы магазины подожгли, то и Минск наверняка бы сгорел, потому что он на 95% к тому моменту был деревянным.

Именно со стороны современной улицы Раковской 8 июля по новому стилю 1812 года вошли в Минск главные части пехотного корпуса Даву. В авангарде французских войск был прославленный генерал Пожоль, который за военную карьеру получил 7 ранений и был в свите Наполеона во время заключения Тильзитского мира.

Администрация города встречала французов хлебом-солью. Корпус Даву пробыл в Минске 4 дня. За это время войска смогли отдохнуть и привести себя в порядок. Они получили в достатке продовольствие и запаслись им на несколько дней вперед. Через несколько недель минчане встречали 8-й Вестфальский корпус генерала Вандама.

Степан Лютых, старший научный сотрудник отдела археологии, нумизматики и оружия Национального исторического музея Республики Беларусь:

По словам поручика Гаевского, пока корпус Даву 4 дня стоял в Минске, было наказано за мародерство порядка 2 тысяч человек.

Уже в сентябре-октябре 1812 года регулярные части располагались непосредственно в Минске. Подтверждением того может служить приказ минского губернатора Миколы Брониковского, который пишет, что солдатам запрещается силой занимать дома, после 6 часов в Минске запрещалось во всех кабаках продавать спиртное, а после 8 часов в городе фактически вводился комендантский час.

Доходило до абсурда! В газетах того времени сообщалось, что если минчане жалуются на грабежи, то должны указать сразу имена преступников, иначе французскому командованию будет сложно найти и наказать виновных.

Степан Лютых, старший научный сотрудник отдела археологии, нумизматики и оружия Национального исторического музея Республики Беларусь:

Во время нахождения в Минске войск Даву минчане стали свидетелями необычного военного парада. Когда 10 июля проходил смотр войск, то маршал Даву заметил, что в составе 33-го легкого пехотного полка очень мало людей. Он был этим очень взбешен и в качестве наказания приказал солдатам этого полка пройти по площади верхнего рынка с ружьями с перевернутыми вверх прикладами. В те времена в великой армии это считалось большим позором.

Солдаты этого легкого полка в качестве наказания были оставлены в Минске, как гарнизон, и на протяжении нескольких месяцев участвовали в зачистке минского департамента от мародеров, которых было порядка нескольких десятков тысяч человек.

Воздушный шар и соревнования по стрельбе в Городском саду, молебен в кафедральном костеле, спектакль «переход через Неман» в мужской гимназии, яркая иллюминация и плакаты по всему городу. 15 августа 1812 года весь Минск отмечал день рождения Наполеона. По этому поводу был даже установлен памятный камень с надписью, что площадь Высокого рынка переименована в честь именинника, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Эвакуационный пункт больных и раненых Великой армии – такая роль выпала Минску на время войны 1812 года. Еще в конце августа по приказу Наполеона в городе учредили крупный госпиталь на 2 тысячи мест. Самый главный медпункт был в стенах мужской гимназии. Здание дошло до наших времен. Лечили солдат и в Екатерининской церкви (это современная церковь Петра и Павла), Бернардинском, Бенедиктинском и других монастырях.

В остальных, не занятых под госпитали монастырях и храмах, размещались магазины. Во время войны они активно пополнялись амуницией, продуктами, фуражом. Таким образом, по замыслам Наполеона, Минск должен был стать центральным провиантским складом, из которого отдельные воинские части могли бы запасаться необходимым продовольствием. Но не судьба.

Степан Лютых, старший научный сотрудник отдела археологии, нумизматики и оружия Национального исторического музея Республики Беларусь:

Самое любопытное, что постояльцами минского госпиталя были в основном не раненые солдаты, а больные либо просто обессиленные. Если вначале условия содержания в госпитале были более-менее сносными, потому что госпиталю помогали и минчане, которые делали пожертвования по мере возможностей, то к концу войны и началу ноября положение в госпитале стало катастрофическим. Докторов не было, продовольствия фактически не было, умерших никто не хоронил, их выкидывали из окон либо скидывали в подвал этого учебного здания. И говорят, что на протяжении всего 1813 года проводить занятия в гимназии было невозможно из-за жуткого запаха.

Самые знаковые события состоялись в кафедральном Мариинском костеле. 10 июля здесь прошло торжественное богослужение по поводу освобождения города от русского владычества, служба по случаю победы в Бородинском сражении и взятии Москвы. На месте современной музыкальной гимназии во время войны был дом губернатора. Сначала здесь жил русский городской управленец Павел Михайлович Добринский, с июля квартировался новый губернатор Минска Микола Брониковский – польский генерал французской армии. Кроме того это здание стало настоящим общежитием для наполеоновских военачальников.

Война для Минска закончилась неожиданно. В начале ноября в районе Несвижа были замечены русские войска. В этой ситуации Брониковский не смог реально оценить ситуацию. В столице ничего не знали об отступлении Наполеона I из Москвы, поэтому губернатор принял российские части за партизанские отряды и посчитал, что сможет легко справиться с ними своими силами. Против них Брониковский выдвинул большую часть своего гарнизона во главе с генералом Касецким. Однако самонадеянность редко идет на пользу.

Степан Лютых, старший научный сотрудник отдела археологии, нумизматики и оружия Национального исторического музея Республики Беларусь:

В боях под Новым Сверженем, Койданово (современный Дзержинск) минский гарнизон был практически полностью разбит. Поэтому 15 ноября губернатор Минска Брониковский вместе с остатками гарнизона был вынужден покинуть город и направиться в сторону Борисова. На Березине, когда Наполеон повстречал генерала Брониковского, грозился его даже расстрелять из-за того, что он потерял Минск. Сделать он ничего не мог.

В Минске было хлеба столько, что хватило бы Дунайской армии на месяц. А вот в госпиталях царил настоящий ужас, по городу лежали трупы солдат. Все это привело к распространению страшной эпидемии. Зима 1913 года похоронила жертв наполеоновских планов.

Степан Лютых, старший научный сотрудник отдела археологии, нумизматики и оружия Национального исторического музея Республики Беларусь:

К концу 1812 года в Минске осталось проживать порядка 3,5 тысяч человек. Это, конечно, не означает, что все остальное население города погибло, оно, скорее всего, просто уехало из города. Но, тем не менее, большой материальный урон был нанесен монастырям православным и католическим. Город довольно долго приходил в себя. Тем не менее, городу повезло в том плане, что он не был сожжен.

Так завершилась для Минска война 1812 года, которая вошла в историю России как Отечественная, в летопись Европы – как русская кампания Наполеона. Она изменила судьбу европейского континента и превратила в пепел надежды тех, кто видел в лице Бонапарта реставратора Речи Посполитой.

Но война – это не только битвы и сражения. Успех ее во многом зависит от того, насколько исправно функционирует тыловое обеспечение армии. В этих отношениях и показателен пример Минска.