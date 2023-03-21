Кем оказался террорист из Гродно? Оперативники раскрыли подробности

Новости Беларуси. Ликвидация террориста в Гродно – эта новость, пожалуй, шокировала всех белорусов. До этого дня подробностей было известно немного. Но по крупицам собраны факты. Оказывается, до переезда в Гродно преступник жил некоторое время в Могилеве и не вызывал никаких подозрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но приехав на запад Беларуси, Ломакин (так его звали по фальшивым документам) начал активную преступную деятельность: изучал окрестность у зданий местного КГБ и облисполкома. И даже появлялся у домов руководителей силового блока региона. В рамках следствия уже допрошены 14 человек, которые при разных обстоятельствах общались с террористом. Сам он по дороге в больницу скончался. Какие еще подробности известны? Оперативники шли буквально по следам террориста из Гродно. Подробности громкого дела.

Отдельного внимания заслуживает подготовка террориста. Он, вполне очевидно, был осведомлен о мерах конспирации и методах изменения внешности. Вот только применял все эти навыки на практике очень непрофессионально. Во время движения постоянно поправлял парик, неумело накладывал грим, в результате чего формы лица выглядели крайне неестественно.

Константин Бычек, заместитель начальника Следственного управления КГБ Беларуси:

Перемещаясь по стране, объект соблюдал меры конспирации. Использовал так называемый оперативный гардероб. Носил парик, грим, очки без диоптрий. Две куртки – одна поверх другой. Причем периодически менял их местами.

В придачу ко всему у преступника нашли поддельный российский паспорт на имя Ломакина Алексея Николаевича, 1981 года рождения. Позже выяснится, что документ когда-то действительно принадлежал человеку с такой фамилией, но именем Владимир. Однако в 2012 году паспорт был утерян, подан в розыск и признан недействительным. А в том, что нашли у террориста в Гродно, явные признаки подделки.

Александр Можейко, заместитель начальника главного управления криминалистических экспертиз центрального аппарата ГКСЭ Беларуси:

В ходе экспертного исследования установлено, что его бланк изготовлен предприятием, осуществляющим выпуск продукции данного вида. То есть другими словами данный бланк является подлинным. Вместе с тем в данный паспорт внесены изменения, а именно: страница паспорта, на которой имелись анкетные данные его владельца, были изменены. На листе бумаги нанесены новые анкетные данные. Осуществлялась отклейка ламинирующего слоя листа паспорта, наклеивался новый лист паспорта и далее обратно приклеивался ламинирующийся слой. В ходе исследования установлено, что данный лист бумаги изготовлен с использованием компьютерной техники и распечатан на принтерном устройстве.

Сейчас главная задача следователей – как можно скорее установить истинную личность террориста. В белорусских базах следы преступника отсутствуют. Результаты дактилоскопии уже передали коллегам из ФСБ России. Параллельно правоохранители шаг за шагом устанавливают способ и маршрут прибытия преступника в Беларусь. Немаловажными вопросами остается и то, как и когда в нашу страну попало оружие и взрывчатка, изъятые в квартире и схронах. Не исключено, что террорист действовал не один, поэтому оперативные мероприятия продолжаются. Взрыв в радиусе 500 метров. Какую взрывчатку собирался использовать террорист в Гродно?

Константин Бычек, заместитель начальника Следственного управления КГБ Беларуси:

По факту приготовления к совершению акта терроризма Следственным управлением КГБ возбуждено уголовное дело по статье 289 УК Республики Беларусь. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление пособников террориста.

В рамках следствия уже допрошено 14 человек, которые при разных обстоятельствах контактировали с террористом. Пять фигурантов, в том числе владельцы арендованной квартиры – сын и мать – находятся в изоляторе. К ним у следствия больше всего вопросов. Оба – ярые сторонники перемен. В частности, мужчина задерживался за участие в акциях протеста еще в 2010 году. А в августе 2020-го, согласно показаниям соседей, вывешивал на балконе БЧБ-флаг. Не исключено, что такие затаившиеся «змагары» только с виду безобидные.

Елена Костевич, задержанная:

То, что сын сдал квартиру, они приходили на 8 Марта меня поздравлять, я спросила: ты кому-то квартиру сдал? Сдал, россиянину. Срок примерный я спросила. Сдал потому что не на день, не на два. Типа, неделя, дней 10. Я больше не спрашивала.

Александр Костевич, задержанный:

25 числа, 25 января мне позвонили на Viber с российского номера. Спросили, свободно ли. Спросили с 1 числа. Я сказал: свободно. Сказали, что планируют приехать вечером на поезде. И показало, что он был в порядке. Он ехал из Питера поездом, сюда приехал мини-коптильни налаживать, мини-коптильни делать. К какому-то другу, знакомому.