Взрыв в радиусе 500 метров. Какую взрывчатку собирался использовать террорист в Гродно?

Новости Беларуси. Ликвидация террориста в Гродно – эта новость, пожалуй, шокировала всех белорусов. До этого дня подробностей было известно немного. Но по крупицам собраны факты. Оказывается, до переезда в Гродно преступник жил некоторое время в Могилеве и не вызывал никаких подозрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но приехав на запад Беларуси, Ломакин (так его звали по фальшивым документам) начал активную преступную деятельность: изучал окрестность у зданий местного КГБ и облисполкома. И даже появлялся у домов руководителей силового блока региона. В рамках следствия уже допрошены 14 человек, которые при разных обстоятельствах общались с террористом. Сам он по дороге в больницу скончался. Какие еще подробности известны? Оперативники шли буквально по следам террориста из Гродно. Подробности громкого дела.

В разрушенной от взрыва квартире при осмотре обнаружили автомат АК-74, два магазина с патронами к нему. И готовую к применению гранату Ф-1. А еще 26 отрезков арматуры и те самые дверные звонки. Повсюду следы от осколков разорвавшейся РГД и пулевые отверстия от выстрелов. Но самое интересное было в телефоне ликвидированного террориста: фото- и видеоматериалы, скрины с официальных сайтов, а на них – представители руководящего состава гродненского КГБ, должностные лица местной исполнительной власти и даже геолокации мест проживания руководства силовых структур области.

Также в смартфоне правоохранители нашли координаты схрона под мостом через реку Бервенка. В тайнике силовики обнаружили пять килограммов пластида и электронный взрыватель – весомые аргументы для вовремя проведенной контртеррористической операции. Кем оказался террорист из Гродно? Оперативники раскрыли подробности.

Специалист саперно-пиротехнической службы:

Пластичное взрывчатое вещество, обнаруженное в схроне, – это взрывчатка сугубо армейского назначения. То есть она не применяется для ведения взрывных работ в гражданской промышленности. Навыки обращения с данным взрывчатым веществом можно получить, только пройдя специализированное обучение. По мощности она примерно равна всем известному тротилу. Но главное достоинство пластичной взрывчатки – это то, что она может принимать любую заданную ей форму. Что позволяет использовать ее для совершения диверсий, террористических актов.

О том, какие повреждения могла причинить бомба, начиненная таким количеством пластида, обычным обывателям остается только догадываться. А вот специалисты-взрывотехники знают ответ на этот вопрос наверняка.