Артезианской водой все дома Минска планируют обеспечить к 2025 году

Новости Беларуси. Жители Минска вскоре будут полностью обеспечены артезианской водой. Переход на подземные источники планируют завершить до 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жители Минска вскоре будут полностью обеспечены артезианской водой. Переход на подземные источники планируют завершить до 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект – в активной стадии реализации, ведется работа по прокладке трубопроводов, обновляются водозаборные станции, строятся новые водоочистные сооружения. А что касается нынешней ситуации, специалисты уверяют: вода из поверхностных источников полностью соответствует всем санитарным требованиям.
Контроль качества строгий. В год проводится порядка 20 тысяч отборов проб и выполняется более 180 тысяч исследований воды. Кроме того, в Минске существуют отдельные точки контроля и мониторинга, которые работают в режиме онлайн, что позволяет оперативно реагировать на изменения качества воды.
Антон Голоскок, первый заместитель директора – главный инженер УП «Минскводоканал»:
Наши лаборатории осуществляют ежедневный контроль качества. И в случае выявления каких-то незначительных отклонений эта информация отдается соответствующим специалистам, которые выезжают и осуществляют плановые или регламентные работы для недопущения ухудшения качества воды потребителя.
Еще один проект, реализованный в городе, связан с оповещением потребителей об авариях и плановых работах. Для информирования необходимо пройти регистрацию на сайте «Минскводоканала».